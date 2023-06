NA OVOM MESTU MREŽOM LOVE 35 TONA NAFTE KOJA SE IZLILA U DUNAV: Evo da li će mrlja stići do Beograda, i ima li uginulih životinja!

Nemanja Ivanović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kaže za Kurir da je sinoć oko 19 časova naftna mrlja detektovana u blizini Sremskih Karlovaca, kao i da je postavljena plutajuća mreža kako bi se naftna mrlja prikupila i zaustavila, a ona je prema njegovim rečima razvučena na potezu Batajnica i Novi Banovci.

- Tu će pokušati da pirkupe što je više moguće nafte. Do istakanja je došlo negde oko 1.35 posle ponoći, i to je trajalo da nekih 7 ujutru, a mi smo obavešteni oko nekih 9 časova. Inspekcija je za jedno sa pripadnicima MUP ušla na brod, tada je već istakanje bilo poprilično okončano. Mi smo pratili gde se to širi. Jako dugo nismo imali akcident na ovako velikoj reci, ovolikih razmera, sreća u nesreći je da je povoljna hidrološka situacija i da će pritoci Dunava, odnosno Tisa, tu naftnu mrlju u velikoj meri razrediti - objašnjava Ivanović.

Na pitanje da li nafta može doći i do Beograda kaže da to ne možemo da znamo, ali da postoji mogućnost da se to desi:

- Ona će sigurno jedan deo proći nizvodno, videćemo, nadam se da će se ta količina smanjiti. Nešto će se razrediti, nešto će uspeti da se sakupi..

Nemanja Ivanović foto: Kurir/J.M.

Ivanović kaže da se pretpostavlja da je u pitanju naftni derivat.

- Ne možemo sa sigurnošću ništa reći, ali pretpostavljamo da se radi o prerađenom naftnom derivatu. Jedan deo će ispariti, deo će se razrediti, a deo će biti skupljen. Za sada nije registrovano uginuće ribe, ja zbog visokog vodostaja ne očekujem da do toga dođe. Imamo sreće jer je dobra hidrološka situacija. Sigurno će biti nekih posledica, ali se nadam da neće biti nekih žešćih posledica - dodaje sagovornik Kurira.

Podsetimo, juče se kod Čelareva izlilo između 25.000-30.000 litara goriva iz broda koji plovi sa bugarskom zastavom koji je usidren.

Kurir.rs/ M. B.