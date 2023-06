NE OSTAVLJAJTE DECU SAMU U KOLIMA! Prof. Životić: Roditelji moraju OVO da shvate, evo šta se meni desilo

Današnja tragedija u Sloveniji, gde je preminulo dete ostavljeno u zaključanom automobilu, ponovo je pokrenulo mnoga pitanja i kod nas.

Na opasnost prilikom ostavljanja dece u vozilu upozorio je i stručnjak za bezbednost prof. Ilija Životić.

On se prisetio da je i sam pre izvesnog vremena u Košutnjaku zatekao dete od šest, sedam godina u kolima sa podignutim prozorima.

"Dok sam razmišljao šta da radim, naišao je otac koga sam prepoznao iz kraja i koji je bio sav u panici jer je sunce već dobro upeklo, a on nije znao gde mu je ključ. Ispostaviće se da je ostao u kolima koja su se zaključala nakon njegovog izlaska. Po njegovim rečima, on je izašao da drugo dete odvede u vrtić gde se neplanirano zadržao oko sat vremena, misleći da je drugo dete bezbedno jer je auto u hladu. Nažalost, sunce se za tih sat vremena dosta pomerilo što je dovelo do izuzetno velike temperature u kolima. Mališan je bio svestan, ali sav znojav i vidno uznemiren. Pozvali smo njegovu suprugu do koje sam bukvalno odleteo ne bi li uzeo rezervne ključeve. Za to vreme otac je ostao uz prozor kako bi razgovarao sa detetom i koliko-toliko ga smirio. Imali smo dogovor da ukoliko vidi da se dečak gubi da odmah razbije jedan od prozora i pozove Hitnu pomoć. Na sreću ja sam se brzo vratio, dete smo izvukli iz užarenog vozila i sve se završilo najbolje moguće. Nažalost, nije uvek tako", poručuje prof. Životić.

Svake godine veliki broj dece u svetu strada zbog nemara svojih roditelja, a još veći broj pretrpi velike traume. Iako se roditeljima čini da će se brzo vratiti, da nije tako vruće, da je auto u hladu vrlo često mnogo toga krene u neželjenom smeru.

"Pre svega roditelji moraju shvatiti da je dečiji organizam mnogo slabiji i osetljiviji od organizma odrasle osobe. Svaka promena temperature utiče i na odrasle a kamoli na decu. Pažljivo pročitajte sledeće brojeve do kojih su došle organizacije koje su se na ozbiljan način bavile ovom tematikom", dodaje prof. Životić i dodatno pojašnjava:

"Ukoliko je spoljnja temperatura 35 stepeni, što je uobičajena letnja temperatura, i ako ste vozilo ostavili u hladu, u roku od sat vremena vaše vozilo će imati sledeće temperaturne karakteristike:

- unutrašnja temperatura 38, volan 42, sedišta 41.

Ukoliko je vozilo na suncu onda su parametri zabrinjavajući:

- unutrašnja temperatura 47, volan 53, sedišta 51"!

On kaže da dvogodišnje dete dobija toplotni udar za sat ili najkasnije dva.

"Simptomi su umor, vrtoglavica, vruća koža, crvena koža, tahikardija, otežano disanje, gubi se svest. U ovakvim situacijama svaki trenutak je bitan i život deteta može biti ozbiljno ugrožen. Ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji odmah pozovite Hitnu pomoć".

Na kraju, prof. Životić zaključuje:

"Nikada ne ostavljajte decu samu u kolima bez obzira na godišnje doba ili situaciju. Ništa na svetu nije važnije od vašeg deteta".

(Kurir.rs)