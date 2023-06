VRELA LETNJA OPASNOST I MERE ZAŠTITE: Dragan Mihić iz RHMZ dao savete gledaocima Kurir TV i upozorio: Posebno paziti decu!

Kako je Sunce konačno obasjalo i zvanično osvetlalo leto, donelo je i određene brige sa sobom, pojačano zračenje i još neke bojazni o kojim je govorio gost emisije "Puls Srbije" Dragan Mihić iz RHMZ.

Dao je savete gledaocima Kurir televizije.

- Temperature su visoke zbog intenziteta sunčevog zračenja. Treba koristiti kreme sa UV zaštitom, biti u hladu. Sunce jeste korisno, ali pomeriti izlazak za za prepodne i za poslepodne. U ovo doba godine najviše je zračenje i pridržavajte se saveta na našem sajtu - rekao je Mihić.

foto: Kurir tv

RHMZ temperature meri u hladu.

- Na asfaltu su temperature jako opasne posebno u najtoplijim delovima dana. Na sajtu RHMZ, izdali smo crveni meteo alarm. Predlažem da se nose obavezno šeširići sa obodom, naočare jer rožnjača strada od UV zračenja, kreme za zaštitu i flašica sa vodom i posebno paziti na decu - kaže Mihić i dodaje:

- U petak će biti 36 stepeni, a ako uzmemo u obzir subjejktivni osećaj biće i preko 40 stepeni! Zbog te nagle promene hroničnim bolesnicima se predlaže da se pripreme, a meteoropate će ih takođe osetiti u mišićima i promenom raspoloženja - upozorava Mihić i ponovo ističe:

- Osetljiviji su stariji ljudi hronični bolesnici. Klima se menja za jedan stepen više, u vazduhu ima 6 -7 odsto više vlage, na celoj planeti, i to u odnosu na predindustrijski period, 19. vek. Na dnevnom nivou se to ne oseća, ali kada se gleda klima, to je veoma značajno - rekao je.

Kako kaže Mihić, leto će biti toplije iznad proseka.

- Padavine će biti u proseku. Juli i avgust će biti sušni, tako da će padavine biti u normali, a leto toplije iznad proseka, pa ćemo imati utisak da su temperature više nego što zaista jesu - kazao je.

