NA SNAZI CRVENI METEO ALARM, RHMZ UPOZORAVA NA GRMLJAVINSKE NEPOGODE! Na udaru ovi delovi Srbije a evo kako će biti naredna 3 dana

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku, jugu i jugozapadu Srbije lokalno se očekuje olujni vetar praćen gradom i velikom količinom padavina za kratko vreme.

foto: RHMZ

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, u zoni pljuskova jak i olujni. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša od 23 na zapadu do 31 stepen Celzijusa na istoku i jugoistoku Srbije.

foto: RHMZ

Danas je upaljen crveni meteo alarm, i to na području istočne, jugoistočne Srbije i Kosova i Metohije zbog jakih grmljavina, pljuskova ali i jakog vetra.

RHMZ upozorava da će tokom dana uslovi za grmlјavinske nepogode biti na istoku, jugu i jugozapadu zemlјe. U zoni jakih plјuskova pašće 20 - 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, a olujni vetar kratkotrajno će biti jači od 20 - 25 m/s.

foto: RHMZ

Na pritokama Jasenice, Kubršnice, Mlave i Peka mogući su kratkotrajni veći porasti vodostaja bujičnih vodotoka sa manjim lokalnim izlivanjima.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se južno od Save i Dunava. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Ponedeljak

U većem delu pretežno sunčano, osim na istoku Srbije, gde se uz više oblačnosti i dalje očekuju padavine. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Utorak

Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen. Кrajem dana na severu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti pojava pljuskova sa grmljavinom.

(Kurir.rs)