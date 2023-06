"GAĐALI SU GA KAMENJEM I ČUPALI ZA BRADU!" Marić otkrio detalje tajnih razgovora sa patrijarhom Pavlom: IMAO JE JEDNU PORUKU

Milomir Marić, novinar i urednik, gostovao je u emisiji Sceniranje gde je govorio o čuvenom patrijarhu Pavlu i njegovom velikom uticaju na Balkanu.

Marić je otkrio nekoliko susreta sa patrijarhom, od kojih su neki bili tajni. Jedan od tih susreta je uključivao i incident sa novinarom koji je bio izbeglica iz Osijeka.

- Jedan novinar koji je sada izrazito popularan i mene često napada u nekim oskudnim listovima. On je bio fudbaler iz Osijeka i došao ovde u Beograd. Ja sam dočekivao te izbeglice i davao im šansu da budu novinari. Čuo sam tada da je jedan vladika koji je skupljao humanitarnu pomoć proneverio neke pare na sajmu i poslao sam tog dečka da napiše priču. On je otišao i vladika mu otme kasetofon, izgazi ga i išamara ga. On tada zove mene i ispriča mi šta se desilo i ja sam mu rekao da to sve napiše. Ujutru zove patrijarh Pavle i kaže: "Mariću, ti si Srbin i pravoslavac. Nemoj da radiš protiv naše jadne crkve. Mi znamo kakav je vladika Filaret, ali neka ostane među nama." - rekao je Marić.

Kaže da je mladog novinara poslao na "drugu adresu".

- Kada je došao novinar, ja sam mu rekao da ja to ne mogu da objavim jer sam ipak pravoslavac i da sam to takođe obećao patrijarhu. Rekao sam mu da ode kod jednog kolege koji je Hrvat i da njega ne obavezuju zakoni SPC, neka on objavi taj tekst. On je otišao i napravio karijeru s tim - rekao je Marić.

foto: Nemanja Nikolić

Marić je takođe podelio patrijarhove priče o zloupotrebama i patnjama koje su ljudi pretrpeli tokom ratova na Balkanu.

- Patrijarh mi je pričao kako su kod njega dolazili ljudi nad kojima su Srbi pravili zločine, ljudi nad kojima su Albanci pravili zločine, Hrvati. On je preživeo pakao kao vladika raško-prizrenski na Kosovu. Gađali su ga kamenjem, čupali su ga za bradu, ponižavali - naveo je Marić.

foto: Privatna arhiva

Marić je istakao jedan zanimljiv susret sa Alijom Izetbegovićem, bivšim predsednikom Bosne i Hercegovine.

- Sećam se predvečerja rata u Bosni. Bio sam kod Alije Izetbegovića, koga sam poznavao, kao i Tuđmana od 80-ih godina kao disidenta. On me zagrlio u kabinetu i rekao: "Sine, ja sam nekada bio Srbin." Ja sam ga pitao do koje godine, a on je rekao da je do 1972. godine pisao kao Srbin. Tada je bilo aktuelno da li će BiH ostati u Jugoslaviji. Slobodan Milošević mu je ponudio da 5 godina bude predsednik te Jugoslavije i da ne bude rata. Čak su i Makedonci hteli da ostanu u toj priči.

04:42 GAĐALI SU GA KAMENJEM I ČUPALI ZA BRADU! Marić otkrio detalje tajnih razgovora sa patrijarhom Pavlom: IMAO JE JEDNU PORUKU

Alija mi je tada rekao da on ne sme da se vidi sa njim jer će ga njegovi obesiti. On je otišao u Beograd, ali ne kod Miloševića, nego kod patrijarha Pavla, jer su muslimani odlučili da idu u Evropu sa Hrvatima, a ne sa Srbima. Patrijarh je bio toliko uvažavan da nema ko nije dolazio kod njega bez obzira koja vojska, žrtve i zločinci, svi su se njemu poveravali - rekao je Marić.

