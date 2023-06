JOVANA TRAŽI PAR IZ VLASOTINCA A KAD ČUJETE ŠTO, ŠOKIRAĆETE SE: Bacila se u potragu za "žrtvama", sve počelo od SUSRETA na granici

Nedavna objava na jednoj od Fejsbuk stranica posvećena onima koji letuju u Grčkoj vraća veru u dobre ljude. Jedna Jovana svojim "postom potražnje" pitala je za pomoć druge korisnike, zamolivši ih da joj pomognu da nađe mlađi par iz Vlasotinca kako bi im platila odštetu nastalu na grčkoj granici prilikom sudara.

Na Fejsbuk grupi "Grčka info" Jovana je opisala događaj koji se desio njenom svekru i svekrvi, koji su prilikom odlaska na more, na grčkoj granici udarili automobil ljudi iz Vlasotinca, ali su nakon dogovora da se sastanu i štetu plate kada uđu u Grčku, "žrtvu" izgubili. Te svojom objavom želi da ih nađu kako bi im sve pošteno platila. I ne samo to, ukoliko ih pronađe, određenom uplatom želi da pomogne onima kojima je to najpotrebnije.

foto: Shutterstock

"Zdravo, postavila sam ovaj post u grupi Humanitarne licitacije, a ovde ga kopiram, ako neko možda može da pomogne.

Krenete na more u Grčku, rešite da prespavate u Makedoniji zbog gužve na granici, eventualnog zadržavanja... A onda na granici sa Grčkom sutradan kolaps! Tri sata u koloni mic po mic i onda BUM! Zakačite tuđi auto na granici i na granici sa živcima dogovorite se da se posle granice nađete, razmenite kontakte i platite odštetu. Međutim, čekanje potraje i izgubite "žrtvu".

Upravo žrtvu pokušavamo da nađemo ovde!

foto: Shutterstock

Ovo je prvi doživljaj sa letovanja mojih svekra i svekrve sa njihovom unukom od 17. juna negde oko 13, 14h na grčkoj granici", napisala je Jovana.

Sve se odigralo 17. juna oko 13 ili 14 časova

Onda je dodala informacije kojima raspolaže, a za koje se nada da mogu biti od velike pomoći u potrazi za ljudima.

"Počinioci su vozili crnu Škodu Oktaviju, jagodinskih registracija koje se završavaju se IL. Vozač je bio sedi deka, a sa njim u autu su bili baka plavuša i unuka 12-ogodišnja crna devojčica. Zakačili su auto vlasotinačkih registarskih oznaka sivo metalik boje u kome su bili mlađi muškarac i žena - žrtve.

Dakle, tražimo mlađeg muškaraca i ženu iz Vlasotinca koje su koje su nenamerno udarili moji svekar i svekrva iz Jagodine na granici sa Grčkom u smeru ka Grčkoj, 17. juna oko 13 ili 14 časova. Žele da plate odštetu.

Ako ih pronađemo, uplatićemo SMS poruke za nekog korisnika fondacija po dogovoru.

Sigurna sam da ćemo uspeti!", napisala je ona u svojoj objavi.

Jovana je u komentarima dobila bezbroj pohvala od drugih korisnika koji su joj rekli da njena objava zaslužuje poštovanje.

"Potpuni respekt!", "Bravo, svaka čast", "Tako treba svako da radi, veliko bravo", "Ima nade za nas!", "Bože, pa još ima poštenog sveta, moj naklon do poda" bili su samo neki od komentara.

Kurir.rs/Blic