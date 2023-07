NEVREME KREĆE IZ OVA 2 KRAJA SRBIJE! RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, moguć i grad: Evo šta nas čeka narednih dana

danas do 31 stepen

U Srbiji će danas biti toplo vreme, a maksimalna dnevna temperatura biće 31 stepen, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne će biti sunčano, a sredinom dana očekuje se jače naoblačenje sa zapada i jugozapada koje će u svim krajevima mestimično usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, naročito u zapadnim, centralnim i južnim krajevima gde je moguća i lokalna pojava grada.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 27 do 31 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći ka nedelji povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 19 stepeni, a najviša oko 30.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, što znači da je vreme potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju malo svežije vreme uz prolaznu kišu koja postepeno odlazi ka jugu uz prestanak padavina i razvedravanje u većini krajeva tokom popodneva i večeri. Samo na krajnjem severu Srbije može ostati suvo veći deo dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 25°C do 27°C.

Uveče na severu pretežno suvo, a na jugu i delom u centralnim predelilma sa povremenom kišom koja prestaje do kraja dana. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C. Početkom naredne sedmice sunčano i toplo ili vrlo toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C.

U ponedeljak i utorak pretežno sunčano, suvo i toplije uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. U sredu toplo uz razvoj oblačnosti sa sunčanim intervalima ali pojavom kiše ili lokalnih pljuskova povremeno.

