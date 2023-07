OGLAS ZA ČUVANJE DECE IZAZVAO ŽESTOKU POLEMIKU NA MREŽAMA: Majke osule paljbu: Da li je ovo ozbiljno (FOTO)

Na jednoj Fejsbuk grupi za čuvanje dece u Srbiji, trinaestogodišnja devojčica izrazila je želju da radi ovaj odgovoran posao dva - četiri sata dnevno, uz dozvolu svojih roditelja.

Međutim, njena objava vrlo brzo je postala predmet polemike oko toga da li se trinestogodišnjakinji uopšte može poveriti dete na čuvanje. Objavu o čuvanje dece podelila je na grupi gde se, inače, veliki broj porodica spaja sa dadiljama.

- Zdravo, imam 13 godina. Zainteresovana sam da čuvam decu uzrasta od tri godine i više. Imam godinu dana iskustva čuvanja dece. Zbog obaveza u školi radila bih od dva do četiri sata dnevno radnim danima, vikendom od tri do pet sati - napisala je devojčica i u komentaru napomenula da ima dozvolu svojih roditelja.

Tada je nastala opšta polemika oko toga da li je devojčica od 13 godina sposobna da vodi računa i čuva dete od tri godine. Dok neki u komentarima pitaju zašto je uopšte oglas poput ovog objavljen i uzet za ozbiljno, neke majke ipak smatraju da je devojčica od 13 godina sposobna da čuva malo trogodišnje dete.

foto: printscreen

Povodom polemike koja je nastala upravo na ovu temu, dečiji psiholog, Biljana Lajović, objasnila je da li je dete od 13 godina psihički spremno da preuzme na sebe toliku odgovornost.

- Jako se razlikuje čuvati i pričuvati dete, to su dve različite stvari. Ako teba da se pričuvate dete 15 - 20 minuta dok neko ode do prodavnice ili nešto obavi to je jedna stvar, a ako treba da se bavite detetom duže vreme to je druga stvar. Takođe je bitno da li je to mlađi brat ili sestra. Ako jeste, to je opet drugačije nego kada se radi o tuđem detetu. Ne bih se usudila da kažem da je to dete u psihološkom smilu spremno da se na takav način bavi malim detetom. Da se poigra to je u redu i da pričuva na kratko, ali čuvanje dece to mi je nekako jako daleko i mislim da dete ne može da bude zrelo za tako nešto. To je prosto premalo godina za takvu obavezu i odgovornost - rekla je Lajović.

Stavovi roditelja se pak razlikuju. Jedni zdušno podržavaju inicijativu trinaestogodišnjakinje da radi i sama zaradi džeparac. A opet, ima i onih koji smatraju da smo požurili sa "zapadnjačkim vrednostima". Jedna mama koju smo pitali da li bi mogla da ostavi na par sati malo dete sa trinaestogodišnjakinjom, odgovorila je da ipak ne bi.

- Znam koliko je to zahtevno i da je u nekim momentima i meni zahtevno da ih ispratim, tako da ne bih. Takođe i zakon govori u prilog tome da su deca sa 13 godina nedovoljno sposobna da na sebe preuzmu toliku odgovornost jer ih i zakon tretira kao decu - rekla nam je jedna mama.

Kurir.rs/Telegraf