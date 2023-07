STANARI ZGRADE U KOJOJ ŽIVI NADA OBRIĆ MUČE MUKU SA LIFTOM: Od upravnika zgrade tražili finansijski izveštaj, a on dao OSTAVKU

Stanari zgrade u Ulici Jurija Gagarina 36Đ na Novom Beogradu više od 20 dana muče muku zbog lifta koji se pokvario, pa stariji i bolesni ljudi ne mogu ni da se penju ni da silaze peške do stanova u toj šestospratnici. Tražili su od upravnika da to popravi, kao i izveštaj za poslednja dva meseca kako su trošena sredstva koja oni uplaćuju u zajednički stambeni fond. Na sve to profesionalni upravnik zgrade je - dao ostavku!

Pevačica Nada Obrić kaže za Kurir da su zbog navedenog veoma ljuti i otkriva da im je stigla ponuda da za popravku lifta plate 10.000 evra, od čega je potrebno 80 odsto cene izmiriti unapred!

- Sve je počelo kad smo posumnjali da smo neku uslugu platili više nego što je trebalo. Zatražili smo od upravnika finansijske izveštaje kao što dobijaju svi stanari ostalih zgrada, ali još uvek ništa nismo dobili. On je dao ostavku, a nama je pokvaren i lift. Dve nedelje smo čekali ponudu za popravku, a sad kad je stigla, videli smo da moramo da platimo 10.000 evra. To je jedini lift u zgradi, a ovde ima bolesnih ljudi, male dece... Ljudi više puta dnevno moraju da siđu, ali kako će bez lifta - priča Obrićeva i dodaje:

foto: Kurir Televizija

- Zbog svega ovoga smo zakazali skup stanara. Mnogi su besni. Jedna od tačaka će biti predlog za izbor novog upravnika zgrade, ali i rešavanje problema s liftom, jer ovako više ne može - zaključuje Obrićeva.

Prema gruboj računici, ukoliko zgrada ima 60 stanova, a stanari mesečno za održavanje plaćaju oko 1.000 dinara (u zavisnosti od veličine stana), to na mesečnom nivou bude 60.000 dinara u zajedničkom fondu, odnosno na godišnjem 720.000 dinara.

Da je više od polovine stanara zahtevalo detaljan izveštaj o finansijama, što je upravnik tražio kako bi ga dostavio, potvrđuje za Kurir još jedna stanarka (ime poznato redakciji).

- Stanari su ti koji upravnika ovlašćuju da reguliše probleme u zgradi, ali naš, sada bivši upravnik, očigledno nije adekvatno radio posao. Niko ne upire direktno prstom u njega, ali smo počeli da sumnjamo kad smo se više zainteresovali za prihode i rashode u zgradi i kad smo ga počeli ispitivati. Na sve to on ništa nije odgovorio, već je dao ostavku, koja stoji okačena na liftu. Naše je pravo da znamo na šta je potrošen naš novac te smo shodno tome zahtevali izveštaj iz banke, jer u međuvremenu šta god da se desi, mi moramo da plaćamo dodatno.

Lift nije jedini problem u zgradi, ali popravka je paprena.

- Treba da platimo 10.000 evra sa 80 odsto avansa. Pa, novi košta 20.000 evra, za šta mi plaćamo 10.000?! Da li je uopšte taj lift bio održavan sve ovo vreme?! I da prihvatimo ponudu, jer nam je zaista urgentno zbog starijih komšija, rečeno nam je da će to biti popravljeno tek za šest do osam nedelja!

Kurir.rs

Bonus video:

03:26 PRIVATNICI ĆE ULAGATI U ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA Petrović: Toliko je potrošenih kolivata koji se mogu bolje iskoristiti