"OCU DEČAKA UBICE PRODUŽEN JE PRITVOR IZ OVA DVA RAZLOGA!" Advokat otkrio i zašto je zamrznuta imovina porodici

Trinaestogodišnji dečak koji je uhapšen zbog masovnog ubistva u školi "Vladislav Ribnikar" smešten je u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu za decu i omladinu. Njegov otac je takođe uhapšen odmah nakon što je sin počinio zločin.

Više javno tužilaštvo vodi istragu protiv oca dečaka-ubice zbog sumnje da je izvršio krivično delo "teško delo protiv opšte sigurnosti". Takođe, u toku je predistražni postupak protiv majke dečaka kako bi se utvrdilo da li je bila zanemarivala i zlostavljala dete.

U međuvremenu, Viši sud u Beogradu je izdao zabranu porodici dečaka da otuđi svoju imovinu. Ova zabrana se smatra privremenom merom koja se donosi u parničnim postupcima kako bi se sprečilo da neko protiv koga se vodi postupak otuđi imovinu i oteža namirenje eventualne naknade štete. Imovina porodice je zamrznuta dok se pravni postupci ne okončaju.

Aleksandar Radivojević, advokat, gostovao je u jutarnjem programu gde je komentarisao ovu zabranu otuđenja imovine porodice, kao i produžetak pritvora oca dečaka-ubice.

- Ta odluka je zapravo odluka o tzv. privremenoj meri. Privremena mera je institut izvršnog postupka i ona se donosi uglavnom u parničnim postupcima u situaciji kada postoji bojazan da neko protiv koga se vodi postupak, može svoju imovinu da otuđi i time obesmisli taj parnički postupak. To je urađeno jer postoje postupci za naknadu štete tih nesrećnih roditelja za naknadu štete koja im je pričinjena. Takođe, ta mera ne znači da je ta imovina oduzeta bilo kome, već je zamrznuta dok se ne okončaju pravni postupci - istakao je Radivojević.

- Ono što je privuklo pažnju javnosti, a to je da je kasnije produžavan pritvor protiv oca. Iz razloga sa jedne strane uznemiravanja javnosti, a sa druge strane jer može da ponovi to delo koje je izvršio. To je teško delo protiv opšte sigurnosti gde je zaprećena kazna preko 10 godina. Tako da je ocu produžen pritvor od 30 dana i to ne treba mešati ni sa kakvom kaznom. Ovo je samo jedna procesna mera da on ne bi napustio zemlju i da bi bio dostupan organima - rekao je Radivojević.

