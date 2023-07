ISKLJUČIVO TRAŽE KEŠ: Prevaranti namerno izazivaju udes i iskaču pred auto da bi uzeli pare od vozača! EVO KO IM JE META

Prevaranti namerno izazivaju saobraćajne nezgode naglim kočenjem, izletanjem ili presretanjem! Meta su im skuplja vozila, odbijaju da se zove policija, a sve rade u cilju kako bi uzeli novac od vozača automobila sa kojim su se sudarili, upozoravaju sagovornici Kurira!

Pojedini korisnici društvenih mreža požalili su se na ovaj problem, a neki čak sumnjaju da iza svega stoji organizovana grupa prevaranata.

- Prestupnici pokušavaju da uzmu pare tako što namerno naprave udes, udaraju kolima ljude koji imaju malo skuplje automobile i traže im novac kao kompenzaciju za štetu koju oni namerno prouzrokuju, npr. namerno naglo koče, izleću ili seku, uglavnom nešto što se ne može sprečiti jer nemate vremena da odreagujete. Oni odbijaju da se zove policija već isključivo traže novac u kešu - navodi se u objavi jednog korisnika u grupi "Serbialive Beograd".

Požalio se još jedan korisnik:

- Meni se to desilo i platio sam, ipak sam udario otpozadi, jer je lik namerno zakočuo naglo ni zbog čega.

Jedna gospođa je dodala da je par puta imala sličnu situaciju, ali da su prevaranti pobegli odmah nakon poziva policiji.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić potvrđuje za Kurir da se ovo događa, ali i da postoje pešaci koji se namerno bacaju pod kola kako bi uzeli novac.

- Međutim, oni odustaju vrlo brzo od traženja para ako neko ima snimak. Ovo sve spada u pokušaj prevare. Vozači bi u ovakavim situacijama trebalo da pozovu policiju ili da naprave Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, nikako ne treba davati novac - kaže Vujanić.

Damir Okanović direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja takođe savetuje da se pozove policija ili popuni Evropski izveštaj, jer u tom slučaju ne postoji prekršajni postupak, već osiguranje plaća odšetu oštećenom.

- Nema razloga da bilo šta vade iz džepa. Kod nas postoji pogrešan stav da je u slučaju sudara sa sustizanjem, odnosno naletanjem otpozadi, po pravilu kriv onaj pozadi, što nije tačno. Posledica tog pogrešnog stava dovodi do toga da imamo prevarante koji se time služe, imamo ljude koji namerno koče i izazivaju nezgodu, pri tom uvek biraju luksuzna vozila - navodi Okanović.

Advokat Nebojša Milosavljević

To je krivično delo prevare

Advokat Nebojša Milosavljević objašnjava da je vrlo teško dokazati na sudu da je neko namerno izazvao udes.

Nebojša Milosavljević foto: Kurir

- To su česte pojave, ljudi se odlučuju da na svaki način dođu do novca. To je jedna pojava koja je uzela maha, ali je osnovni problem što je vrlo teško dokazati, iako je namerno izazivanje sudara prekršaj. Ovde se radi o krivičnom delu prevare, a kazne se kreću od jedne do osam godina zatvora. To rade i vozači i pešaci, ljudi treba da budu oprezni i da uvek pozovu policiju - kaže Milosavljević za Kurir.