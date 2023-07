ČEKAJU NAS TROPSKI DANI I NOĆI: Toplotni talas koji stiže u Srbiju donosi ekstremno visoke temperature! FOTO

Danas će biti još nestabilno, posebno na istoku zemlje, a od sutra stabilizacija i otopljenje. Danas će biti promenljivo oblačno, nad većim delom Srbije i severne Crne Gore uz loklalnu pojavu grmljavinskih pljuskova, posebno tokom posle podne.

Ređa pojava pljuskova ponegde na istoku Hrvatske i delovima središnje i istočne BiH, dok će uveče svugde uslediti razvedravanje. Vetar će biti slab do umeren, a u zoni pljuskova na kratko jak, severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura biće od +23 do +28 stepeni Celzijusa, piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena za Srbiju.

Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplije. Noći će još biti dosta prijatne ali će dnevni maksimumi u nedelju verovanto biti od +28 do +33 stepena Celzijusa, na jugu i oko +34 stepena Celzijusa.- Početkom naredne nedelje dalje otopljenje i u sredu bi mogao biti ekstremno vreo dan uz maksimume od +32 do +37, a lokalno i oko +39 stepeni Cezijusa. Još ima varijacija u snazi tog vrelog talasa ali će svakako to biti najviše temperature ovog leta do sada. Noći će postati neprijatno tople uz minimume od +20 do +26 stepeni Celzijusa (tropske noći) i samo će preko 700mnv biti malo svežije - najavljuje Čubrilo.

U sredu uveče jutarnji ECMWF daje signal za moguće retke ali vrlo jake lokalne nestabilnosti na severu regiona što bi bilo povezano sa malom količinom svežijeg i nestabilnog vazduha koja bi se preko Alpa prebacila ka našem delu Evrope, posebno ka zapadu i severu regiona.

U koliko se to predviđanje održi u drugom delu sledeće nedelje manje vrelo uz maksimume od +26 do +32 stepena Celzijusa, a samo na jugu i dalje oko +34 stepena Celzijusa, stoji u prognozi. Kako će snaga tog osveženja zavisiti od količine nestabilnog vazduha koja u sredu uspe preći preko Alpa tek ćemo tog dana puzdano znati sve detalje.

Prema trenutnoj prognozi do 18.07. bilo bi toplo ali ne i ekstremno vrelo uz povremene nestabilnsoti na severu i zapadu regiona, dok cluster ECMWF-a oko 19.07. simulira izmenu sinoptike koja bi uslovila jače osveženje. Od nedelje 16. juna se spremite za novi veoma jak topao talas koji će najverovatnije kulminirati u sredu, ali neko osetnije osveženje je trenutno izgledno tek oko 19. jula, zaključuje Čubrilo.

Kurir.rs