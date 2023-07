"IŠLA SAM U CRNU GORU SA DECOM, MUŽ OSTAO U BEOGRADU": Srpkinja doživela ŠOK na granici, izveli je iz autobusa po noći i rekli OVO

Žena iz Srbije po imenu Bobana Ivković ispričala je da se, malo je reći, potpuno neprijatno iznenadila kada je pre 7 dana prelazila granicu sa Crnom Gorom.

Nisu joj, kako kaže, dozvolili da bude s decom u autobusu u toku prelaska granice, ali su zato sasvim opušteno odbili da pogledaju veoma važan papir - dozvolu odnosno saglasnost drugog roditelja za prelazak granice.

- Videh onu baku da se iznenadila što je detetu potreban pasoš, iskreno, ne razumem šta tu ima iko da se iščuđava kada je sasvim normalno da dete ima dokumenta uz sebe. Moje iskustvo je malo drugačije. Išla sam u Crnu Goru, do Kotora, pre sedam dana. Povela sam dvoje dece, muž je ostao u Beogradu.

Imala sam papir da nam on dozvoljava da vodim decu bez njega na more, to smo overili kod notara pre polaska - priča ova žena (33).

Kako dalje kaže, iako je kad su se u autobusu upalila svetla, pripremila pasoše i papir da joj muž dozvoljava put, vozači su rekli nešto što ju je zapanjilo.

- Gospođo, taj vam papir ne treba. Izađite napolje, to vam niko neće tražiti - rekao je vozač.

Iako je zamolila da ostane s decom u autobusu jer spavaju i mogu da se probude i uznemire, ljubazno su joj rekli da je zakon u Crnoj Gori takav da svi moraju izaći iz autobusa na granici osim dece.

- Prihvatila sam to, OK, izašla sam napolje. Ali da im ne treba dozvola roditelja? Je li realno? Posle toliko slučajeva kojim svedočimo kada roditelj povede dete bez pristanka drugog i više ga ne vrati dok se ne upetlja pravosuđe i čitava zemlja da bi se to rešilo... Iskreno, šokirala sam se. Moram ja da budem ispred autobusa usred noći, ali nema veze ako mužu otmem decu? Izgleda da je takva poruka - ispričala je ona.

