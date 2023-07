"SVAKI BORAVAK U VODI JE POTENCIJALNO RIZIČAN" Sagovornici Kurir TV: Ovo su zlatna pravila za prevenciju od utapanja (VIDEO)

Vrele letnje dane olakšava boravak pored vode i odlazak na kupališta.

Međutim, to sa sobom nosi i brojne rizike, a najveći je upravo rizik od utapanja. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou više od 236.000 ljudi izgubi život usled utapanja i njegovih posledica.

Utapanje predstavlja vodeći uzrok smrti dece do 5 godina starosti i jedan od vodećih uzroka smrti u svim ostalim uzrasnim grupama kod dece

foto: Printscreen/Youtube

O faktorima rizika, kao i prevenciji od utapanja govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Ranko Demirović, stručni saradnjik za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije i Dragan Kerkez, Udruženje spasilaca na vodi Srbije.

S obzirom na to da se sprovodi globalna, ali i lokalna kampanja protiv potapanja, Demirović je obrazložio o čemu se radi, ali i koji je glavni cilj:

- Kampanja koju Crveni krst Srbije sprovodi, 'life saving sport' podrazumeva niz aktivnosti koje ćemo realizovati tokom letnje sezone. Ove sezone hoćemo da idemo korak napred, s jedne strane da promoviše spasilački poziv, a s druge strane da ovim aktivnostima utičemo na prevenciju potapanja u Srbiji. Ovime se podržava globalna kampanja svetske zdravstvene organizacije. Doduše, ove godine se fokusiramo na 'life saving' odnosno na sport koji spašava život - započeo je Demirović, pa se osvrnuo šta sve predstavlja rizik od potapanja:

- Prvo moramo da razumemo rizik, on jeste verovatnoća da se određena opasnost dogodi. Opasnost od utapanja je širok pojam. Zavisi od same dubine, nepoznato dno, bilje, rastinje... Ne samo te vrste opasnosti, rizik postoji i dok smo na nekom plovilu, recimo čamcu, pa čak i kada sprovodimo određene aktivnosti u vodi. Sve dok boravimo u vodi mi smo u potencijalnom riziku od povređivanja.

00:56 SVAKI BORAVAK U VODI JE POTENCIJALNO RIZIČAN! Sagovornici Kurir TV: OVO su zlatna pravila za prevenciju od utapanja

Potom je rekao šta da radimo kao prevenciju od rizika:

- Tokom leta svi vole da se rekreiraju ili odmore, kao kada planirate i svoje putovanje, pa razmišljate gde da putujete. Isto tako treba i za kupanje, ako odlučite da idete recimo na Adu, morate da sagledate faktore poput vremena koje vas očekuje, gde je najbezbednije da boravite, da li ste odgovarajućeg psiho-fizičkog stanja da se bavite određenim rekreacijama u vodi. Kada procesuirano planirate rekreaciju onda smanjujete rizike.

Kerkez je spomenuo postulate koji će pomoći pri prevenciji utapanja:

- Prvo pravilo koje bi trebalo da primenimo je da ne precenjujete svoje mogućnosti. Moramo znati gde smo i ko smo i gde možemo biti. Vratiću se malo unazad, naši roditelji su nam preneli mudre postulate, odnosno principe. Naime, to su mere prevencije koje mi sada stručno analiziramo, a to su korišćenje hrane i piće, razmatrati izlaganje suncu, ne uzimati alkohol... Imamo situacije gde dolazi do opasnosti ukoliko ste previše izloženi suncu, i tako uđemo u vodu, ne rashlađeni, bez ičega, može doći do tzv. suvog utapanja, a to može dovesti i do srčanog udara.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs