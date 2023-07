„NEPOBEDIVI” OSVOJILI PANČIĆEV VRH: Invictus challenge by Mozzart prvi put održan na Kopaoniku

Ni najpopularnija planina u Srbiji nije ostala nepobediva! Dobro poznate prepreke sa oznakama Invictus challenge by Mozzart ukrasile su staze do Nebeskih stolica i Pančićevog vrha, ali nisu zaustavile entuzijaste, rekreativce i verne ljubitelje OCR trka na putu do cilja. Nakon Petrovaradinske tvrđave i novosadskog Štranda, popularna sportska manifestacija Invictus challenge by Mozzart po prvi put je održana na Kopaoniku.

Mozzartov tim „Nepobedivi“ okupio se u velikom broju na omiljenoj „sunčanoj planini“, a sunčani dan na Kopaoniku samo je doprineo sjajnoj atmosferi među trkačima i kolegama koji su došli da ih bodre. Postavljene prepreke uspešno su precrtane na mapi Nepobedivih, a planinske staze osvojene su i u noćnoj trci.

foto: Promo

„Pre tri godine sam prvi put poželeo da na Kopaoniku organizujem OCR trku i evo tri godine kasnije želja se ostvarila zahvaljujući podršci Fondacije Mozzart. Osim takmičarskog i rekreativnog, ovo je bio pre svega jedan porodični vikend sa organizovanim animacijama za mališane“ dodao je Nedeljko Rodić iz Invictus organizacije.

foto: Promo

Mozzartov tim „Nepobedivi“ do sada je već pet puta zaredom dokazao da im ovaj epitet odlično pristaje uz mentalnu snagu i fizičku spremnost. Osim sportskih veština, na prethodnim Invistus challenge by Mozzart događajima demonstrirali su i ekološku osvešćenost skupljanjem otpada na Petrovaradinskoj tvrđavi, čišćenjem priobalja Dunava na Štrandu i pravljenjem kućica za ptice na Fruškoj gori. Naredna avantura zakazana je za 14. oktobar na Fruškoj gori kada će još jedna Invictus priča biti zaokružena sjajnim druženjem.

foto: Promo

Promo tekst