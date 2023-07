MISTERIJA NESTANKA DALIBORA IZ VRŠCA, NEMA GA VEĆ 11 DANA Supruga očajna: Otišao je da prošeta, ne sumnjam u njega, ali...

Dalibor Voja (47) iz Vršca je otišao 2. jula da prošeta do Vršačkog brega, kada mu se izgubio svaki trag. Njegova supruga i deca svakog dana čekaju novosti, ali do danas oni nisu naišli ni na jedan novi trag, koji bi ukazao na to šta se dogodilo sa Daliborom.

- Nažalost evo i 11. dana Dalibora još nema. Nemamo ni novog traga. Mi kao porodica, prijatelji i policija još tražimo, nemamo ništa novo, ali ne odustajemo - počinje priču Manuela Voja, supruga nestalog Dalibora.

Kako je ona ispričala, on je u nedelju 2. jula u večernjim časovima krenuo da prošeta po Vršačkom bregu i od tada mu se gubi svaki trag.

- Već od ponedeljka obaveštavam policiju da se nije vratio kući. Ja, moji prijatelji i rodbina krećemo u potragu na bregu za njim. I od tog dana nismo stali sa traženjem - kaže supruga nestalog Dalibora.

Kod sebe nije imao telefon, kamere ga usnimile

Dalibor kod sebe nije imao dokumenta, ni mobilni telefon. Policija je videla da je usnimljen na nadzornim kamerama, ali osim toga, novih tragova nema, kaže njegova supruga.

- Prvi put je viđen kod picerije Masters, a kasnije kod Crvenog krsta i tu je poslednji put usnimljen. Kad god je imao vremena išao je tamo, poznavao je jako dobro naš breg - priča Manuela.

foto: printscreen

Kako kaže, Vrščani su se organizovali i zajedno išli u potragu za Daliborom, ali ona nažalost nije urodila plodom.

- Mi smo 7 dana i noći bili po bregu, poslednju potragu smo uradili u nedelju, gde nam je došlo oko 100 meštana - planinara i šumara.. Imali smo pomoć i od momaka sa kvadovima, tu su bili i dronovi od prvog dana. Ali nažalost nismo ništa našli. Zajedno sa prijateljima i rodbinom smo uradili sve što je bilo u našoj moći. Tu je i policija, ona radi na svom terenu, ali ni traga - priča Daliborova supruga, koja se nada da će ga pronaći što pre.

Ona kaže da dele apel od prvog dana, ali da ga do danas niko nije video. Ističe da nema nijednu sumnju o tome šta se dogodilo.

- Nemam sumnje u njega i iskreno ne znam šta je moglo da se desi. Danima o tome razmišljam, i ja i deca, kao i svi oko nas - ispričala je Manuela Voja.

U trenutku nestanka na sebi je imao maskirnu garderobu, plave patike, a kosa mu je bila vezana u rep. Dalibor ima smeđu kosu i plave oči.

Ako ga vidite, javite se najbližoj policijskoj stanici.

(Kurir.rs/Blic)