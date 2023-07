"PA NEMCI SU LJUŠTILI PARADAJZ PORED NAS" Srpska snajka iz plemena Zulu čula priču o paradajz turistima pa svima poručila SAMO OVO

Srpska snaja iz plemena Zulu, Naledi Repaja, koja je u braku sa Bojanom Repajom iz Požarevca privukla je pažnju svojim zanimljivim objavama na društvenim mrežama.

Jedan od videa koji je posebno privukao pažnju bio je kada je prvi put spremala zimnicu, tačnije kiselila kupus.

Sad je sa svojim pratiocima podelila još jednu zanimljivu situaciju, a tema su paradajz turisti.

Uvek aktuelnu temu tokom godišnjih odmora nije mogla da izostavi, te je podelila priču o paradajz turistima.

"Nas su zvali paradajz turistima, pa Nemci su došli i ljuštili paradajz pored nas. Išli smo u Grčku i još nam kažu da smo paradajz turisti. Seli smo i pričali smo i kako sam razumela, krčka pasulj, punjena paprika, a vi ste na plaži. Onda kad dođete kući jedete punjenu papriku i sve to. Najgore je što su Nemci ljuštili paradajz, a nisu dobili pečat da su paradajz turisti. To mi je pričao jedan stariji čovek. Kaže mi on to, ja se smejem. Bila sam u CG, išli smo na plažu pravili punjenu papriku, ne znam šta je problem. Moraš nešto da jedeš. Kad ideš po tim mestima na Balkanu, šta fali? Šta fali da odeš u Grčku i skuvaš punjenu papriku?", upitala je ona kroz smeh.

Ljudi su joj u komentarima poručili da slatko govori srpski jezik, kao i da im je drago što joj se sviđa hrana sa Balkana.

(Kurir.rs)