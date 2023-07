ONA ILI JA, NEKO NIJE U VINKLU: Sale mesec dana traži smeštaj u Grčkoj, a žena svakog jutra menja maršrutu! Razlozi su URNEBESNI

Već je polovina jula a Sale strahuje da ove godine neće ni videti more iako već mesec dana intenzivno traga za smeštajem. Svaki pokušaj da nešto rezerviše, kako se požalio na društvenim mrežama, minira mu supruga a razlozi koje navodi su zapanjujući!

Urnebesni post o svojoj mučnoj potrazi za letovanjem Sale je objavio na Fejsbuk stranici Grćka info i pobrao gomilu komentara, a mi ga objavljujemo u celosti:

- Da li su sve žene takve ili sam jedino ja takav "srećnik" zaista ne znam, ali ako moja žena zna gde će... Onda ja nisam normalan! Ili ona ili ja, neko nije u vinklu. I kako to obično biva, mi muškarci smo uvek dežurni krivci, baš kao što sam i ja kriv što već mesec dana ne mogu da pronađem smeštaj.

Ljudi, ja više ne znam gde udaram i zaista evo već prođe mesec dana, ja još uvek ništa nisam pronašao. Kako se ona probudi, ja tako dobijem drugu maršutu. Ako sam tri dana tražio Paraliju, a ona u toku noći pročita da ima trave, ujutro me sačeka naređenje: "Traži neko drugo mesto, tu ima trave!"

foto: Printscreen/ Facebook Grčka info

Opet tražim dan, dva, tri, pronađem, pokažem, ona sva srećna, mislim hvala ti Bože konačno se pakujemo, ujutro me sačeka poruka: "Ne uplaćuj depozit, ima ježeva! Ajde ljubim te neko drugo mesto"

Ako ne dobijem neku dioptriju dok ne pronađem smeštaj, u životu naočare neću nositi. I opet sve ispočetka! Već kada vidim sliku apartmana kada neko postavi, ja znam i koje je mesto i kvadraturu i koliko soba i kreveta ima, sve. I evo juče pronađem sve zaista ful, lepo, novo, čisto, svi zadovoljni!

Legnem da spavam i mislim, sutra prvi ustajem, ona radi drugu smenu, idem odmah da uplatim depozit i ne interesuje me više ništa. Noćas u 2.15 me budi da mi kaže da tamo ima struje... Ja bunovan sunce ti j... ne znam da li je jutro ili noć, dolazim sebi iz svih pravaca, pitam kakve struje ženo, pa naravno da ima struje, nije tamo kameno doba! Kaže "ne te struje", u more ima struje, odnelo je već nekog...

Sedim onako u mraku, nisam još ni došao sebi, ona već zaspala kao beba, a ja u pola tri mislim sunce ti j... da mi je da te stavim na dušek i turim na tu struju pa nek te nosi u tri lepe da se odmorim kao čovek...

I ja vam ljudi tako u krug jer eto u Leptokariju ima talasa, u Parajliju ima trave, a Sarti ima struje, nosi sve u tri lepe, a ježeva... da ga j... ne mogu da se setim gde ih ima. Evo prolazi i jul mesec ja dalje od kompjutera nisam mrdnuo a mogao sam obaviti već dva letovanja.

Ne mogu više ljudi, mene je sramota više da se oglašavam i tražim smeštaj. Jednom pisem "potreban apartman isključivo Paralija od 2. do 12. jula"... Za par dana "potreban apartman isključivo Leptokarija od 7. do 17. jula"... Pa sledeća objava "potreban apartman isključivo Sarti od 10. do 20. jula"... Dok se meni ljudi jave za Leptikariju, ja već uveliko tražim Paraliju, dok dobijem ponudu za Paraliju ja već tražim Sarti, dok... Mene će već izbaciti iz svih tih grupa za letovanje, života mi.

Kako se vi ljudi odgovarate gde ćete na more? Ko kod vas traži smeštaj? Nama je ovo prvi put da idemo u Grčku, u životu je nisam video, a ja znam sve o svakom mestu i kakvo je i koliko je i kakvi su talasi i koliki su ježevi i gde "udara" struja, imam osećaj kao da sam rođen tamo.

Meni se čini da nas ovo leto Grčka neće videti, da ću ja aranžman tražiti do Nove godine. Prvo hoće živo mesto, da ima sve, provod, restorani, turbo... E sada bi joj možda više prijao mir i tišina. I koje god mesto da nađem na tom guglu, da ga je... ko ga je izmislio, možeš pročitati sve i svašta i pozitivno i negativno, a ova moja se odmah parkira za guglu pa za komentare i odmah se zalepi za sve što je negativno.

E, našao sam ja sada Vrasnu, mislim da je Vrasna. Čekam je da dođe sa posla. Lepo sam skinuo na tel. slike apartmana, stvarno je lep apartman, i neka mi Bog oprosti ali ja ću joj reći da se mesto zove Nea Panaridos, to sam proverio nema na guglu ništa slično. Kada pita kako ne može da pronađe ništa na guglu o tom mestu, rećiću, pa ne možeš, malo je to mesto odmah pored Vrasne, ali mirno, tiho, lepa plaža, ni trave ni ježeva ni struje, pa kada uplatim depozit, onda ću joj reći istinu pa šta mi Bog da.

Možda nije lepo od mene, ali drugačije ja more neću videti majke mi. Ne znam šta ima u toj Vrasni, al sve se plašim da neko ne napiše da ima buba švaba, to nam jos jedino nedostaje, a da ga j... ima ih svugde, samo ajde, objasni to ovoj mojoj.

Da mi nije žao dece, odveo bih je na bazen i evo ti kupaj se, ovde nemaš ni talasa ni ježeva ni struje, je... te sve da te j... E sada ostaje mi da se nadam da neću pogrešiti što ću izabrati Vrasnu, ljudi samo, da se ja dočepam mora i plaže pa sta mi Bog da - napisao je Sale.

Kurir.rs/ Grčka info