HEPATITIS C NEMAJU SAMO NARKOMANI: Važno je bar jednom se testirati! EVO KAKO SE LAKO MOŽE DOBITI A DA TOGA NISTE NI SVESNI!

Zabluda je da hepatitisom C mogu biti zaraženi samo korisnici droga! Procenjuje se da je u Srbiji hepatitisom C zaraženo između 70.000 i 80.000 ljudi, kaže za Kurir Ivana Dragojević, predsednica udruženja pacijenata s bolestima jetre Hronos i potpredsednica evropskog udruženja za bolesti jetre Elpa.

- Osnovni problem je neznanje o hepatitisu. Hepatitis C prenosi se krvlju, dakle može da se prenese tetoviranjem, trajnom šminkom, nezaštićenim seksualnim odnosom, pedikirom i manikirom ukoliko materijal nije sterilizovan adekvatno. Ljudi uglavnom misle da samo narkomani mogu biti zaraženi. Svetski dan hepatitisa C je 28. jul, a preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da se svaka odrasla osoba testira barem jednom u životu - navodi Dragojevićeva.

Ističe da se možemo zaraziti svakim kontaktom s krvlju zaražene osobe, a virus hepatitisa C može da opstane u spoljnoj sredini nekoliko dana.

Ivana Dragojević foto: Privatna Arhiva

Brojka 3 meseca traje lečenje hepatitisa C ako se otkrije na vreme

- Ono što je važno da naglasimo jeste da se ne možete zaraziti socijalnim kontaktom, što podrazumeva zagrljaj, poljubac u obraz, zajednički obrok, ne možete se zaraziti ako koristite peškir zaražene osobe. Naravno, neophodni su zaštićeni seksualni odnosi, ne treba deliti pribor za ličnu higijenu, brijače, četkice za zube. Dakle, u normalnom socijalnom kontaktu sa zaraženom osobom ne možete da se zarazite.

ČINJENICE Kako se možemo zaraziti - tetoviranjem - iglom - trajnom šminkom - seksualnim putem - manikirom - pedikirom * ako oprema nije adekvatno sterilisana

Hepatitis C je, naglašava, stravično stigmatizovana dijagnoza, smatra se za sramotu jer se povezuje sa intravenskim korišćenjem droga.

- Dovoljno je da vam dijagnostikuju hepatitis C i imate pravo o trošku Fonda da se lečite. Nelečeni hepatitis u velikom broju slučajeva dovodi do ciroze ili do karcinoma jetre. Hepatitis C danas se leči u roku od tri meseca vrlo uspešnom terapijom. Bolest je asimptomatska, ali simptomi koji se javljaju mogu se pripisati savremenom načinu života, a to su umor, depresija, promene raspoloženja, seksualna disfunckija, poremećaj sna.

Kako se ne možemo zaraziti - zagrljajem - poljupcem u obraz - korišćenjem peškira - rukovanjem - ručanjem za zaraženom osobom

Dragojevićeva ponavlja da je važno da se svako testira bar jednom i da ne treba čekati pojavu simptoma:

- Osnovne analize krvi ne ukazuju na infekciju. Jedan od načina je zatražiti uput za testiranje od lekara opšte prakse ili otići u Gradski zavod za javno zdravlje u Centar za dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje, gde se može uraditi besplatan test bez uputa, a treći način je uraditi to u privatnoj laboratoriji po ceni do 1.500 dinara. Ako je test pozitivan, sledeći korak je Infektivna klinika, koja će učiniti šta treba.

ČINJENICE - prema podacima SZO za 2021. godinu, u svetu se godišnje registruje tri miliona novoinficiranih osoba - više od 1,1 miliona života izgubljeno je svake godine zbog posledica infekcije hepatitisom B i C - svakih 30 sekundi u svetu jedna osoba izgubi život od posledica bolesti povezanih sa hepatitisom - u Srbiji je procenjeno da ima 80.000 inficiranih virusom hepatitisa C - čak 96% smrtnih ishoda od virusnog hepatitisa može se pripisati posledicama HBV i HCV infekcije, koje uključuju cirozu i hepatocelularni karcinom - samo oko 20% inficiranih je svesno svoje dijagnoze zbog simptoma koji su gotovo neprimetni

Ivana Dragojević naglašava da su lekari opšte prakse veoma važni, jer su oni lestvica za otkrivanje novih pacijenata, ali su bitni i za preventivu:

- Možemo da kažemo da se u našoj zemlji radi na problemu hepatitisa C. Naš zadatak je da kooptiramo lekare opšte prakse, jer su ozbiljno važni. Oni su u mogućnosti da viđaju pacijenta, njegovu porodicu, daju preporuke i šalju pacijenta na testiranje.

foto: Profimedia

Slučajno otkrio da je zaražen Uradio tetovažu, pa dobio hepatitis Volim da se družim, da putujem i otkrivam nove ambijente, prostranstva. Ono što sam, nažalost, u jednom trenutku otkrio, bila je poodmakla faza fibroze jetre, kao posledica nelečene infekcije virusom hepatitisa C, a koju sam godinama unazad nosio svuda sa sobom, nesvestan, ispričao je za Kurir mladić (ime poznato redakciji). Kaže da se, po svemu sudeći, zarazio neadekvatno sterilisanom opremom prilikom tetovaže pre deset godina. - Imao sam sreću da je fibroza otkrivena pre nego što bi se situacija toliko iskomplikovala (ciroza ili karcinom), pa je moje lečenje na kraju, bilo uspešno. Iz ove perspektive, sve bih dao da sam mogao i želeo da izdvojim pet minuta života da odem kod lekara kako bih proverio zdravlje na vreme. Onda ne bih nekoliko meseci proveo kod lekara kako bi se prvo izlečio virus, a onda zaustavilo dalje oštećenje jetre, pa biopsija, snimanja, mirovanja, poseban način ishrane u kombinaciji sa užasnim strahom da možda neću uspeti - navodio mladić: - Ozdravljenjem sam prihvatio činjenicu da je moglo i drugačije. Ali zato vi imate izbor, za razliku od mene. Testirajte se na prisustvo virusa, a zatim ga trajno odstranite iz organizma ukoliko se ustanovi da ste zaraženi.

Kurir.rs/ Mina Branković