3 UDOVICE SAHRANILE ISTOG MUŽA, PA ONDA NA IZNENAĐENJE SVIH URADILE OVO! Da se čovek prekrsti i levom i desnom! NIŠTA NIJE JASNO!

Sahrana koja je održana pre pet dana na čačanskom Gradskom groblju izazvala je nezapamćeno interesovanje stanovnika grada na Moravi, ali i cele Srbije.

Kurir je već pisao da su na ukopu Čačanina, koji je preminuo u 54. godini, saučešće primale sve tri njegove žene, jedna aktuelna i dve bivše, držeći se pod ruku i tešeći se među sobom kad koja zaplače. Ta scena nikome nije promakla od rodbine i prijatelja, pa se priča brzo pročula, a i dalje se o tome pripoveda.

A ono što je usledilo nakon sahrane dodatno je podgrejalo čaršijske priče.

- Da nisam sve video svojim očima i da nisam neke stvari saznao od bliskih mi ljudi ne bih verovao da ovo može da se desi - priča nam jedan od rođaka, a sa njim se slaže i nekolicima još sa kojisma smo stajali i koji odreda smatraju da o pokojniku mnogo toga ipak nisu znali:

Gradsko groblje u Čačku foto: RINA

- Ej, moš' misliti kakav je on čovek to zaista bio da je tako ujedinio svoje tri žene koje su zajedno sa decom došle da ga isprate. Neki sa jednom jedva izdržavaju, a njega oplakaše sve tri. I veoma su lepe, atraktivne... Karakteri su im totalno različi, a to se sada ne može ni primeti. Zamisli, zajedno su platile sve što je bilo potrebno za sahranu! Da se čovek prekrti i levom i desnom.

Rođaci vele da ne znaju kako su podelile troškove, ali su sve tri došle da izmire dugovanje, i o svemu su se dogovarale.

- Zajedno izlazile su i na groblje posle sahrane, a sada spremaju zajedno i sedmodnevni pomen - pričaju nam u neverici.

Jedino oko čega se nisu lako složile, a o čemu je Kurir već pisao, jeste čije će ime stajati prvo pored imena troje dece na umrlici. Na kraju su odlučile da ne bude nijedne od njih, već da samo deca budu navedena kao članovi ožalošćene porodice.

