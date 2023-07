U OVIM GRADOVIMA JE TRENUTNO NAJTOPLIJE! RHMZ izdao novo upozorenje: Od ovog datuma se očekuje NEVREME

Beograd, Ćuprija, Smederevska Palanka, Banatski Karlovac i Zaječar najtopliji su gradovi u Srbiji gde je živa na termometru u 13 sati pokazala 36 stepeni Celzijusa.

Slede, Palić, Sombor, Kikinda, Novi Sad, Zrenjanin, Loznica, Valjevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Niš, Negotin i Kuršumlija sa 35, dok su u Leskovcu i Kruševcu izmerena 34 stepena Celzijusa, pokazuju podaci na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

foto: Printscreen/RHMZS

Prema podacima RHMZ-a, najniža temperatura je na Kopaoniku, gde su izmerena 24 stepena Celzijusa.

U Srbiji je do 19. jula na snazi upozorenje RHMZ-a na visoke temperature

"Danas će biti najtopliji dan ove sedmice sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 °S. Prognozirani dnevni maksimumi u utorak su od 33 do 37 °S. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći. Od srede će najtoplije će biti na jugu zemlјe, gde će uz pretežno sunčano vreme maksimalne temperature dostizati u većini mesta od 34 do 38 °S, a lokalno i do 40 °S.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U severnim, a delom i u centralnim krajevima će sa čestim prodorima malo svežijeg vazduha iz srednje Evrope temperature biti niže za 4 do 7 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, biće uslova i za plјuskove sa grmlјavinom, ponegde praćene gradom i olujnim vetrom. Najveća verovatnoća za pojavu nepogoda je u sredu krajem dana i tokom noći (19/20.07.), kao i u petak i subotu posle podne i uveče (21. i 22.07.).

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature

Danas će biti najtopliji dan ove sedmice sa maksimalnom temperaturom oko 39 °S. Sutra i u sredu, kao i u petak i subotu (21.i 22.07.) dnevni maksimumi kretaće se od 34 do 37 °S, dok će u ostalim danima biti manje toplo", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteo alarm, koji označava vrlo opasno vreme, a upaljen je zbog ekstremno visokih temperatura.

"Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", objavio je RHMZ.

(Kurir.rs)

