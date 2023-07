"RAZGOVARALI SMO NAJNORMALNIJE, ONAKO LJUDSKI" Đukanović otvoreno o susretu sa studentom koji štrajkuje: Ovo su detalji (VIDEO)

Narodni poslanik SNS, advokat Vladimir Đukanović obišao je danas studenta Pravnog fakulteta u Nišu Dimitrija Dimića (23), koji od ponedeljka štrajkuje glađu ispred Predsedništva.

Dimić se, inače, odlučio na taj potez zbog toga što, kako kaže, "neće i ne može da trpi aktuelni režim koji ignoriše zahteve sa protesta "Srbija protiv nasilja".

Lider Dveri Boško Obradović rekao je da "nikada, ni na jednom sastanku opozicije, nije dogovoreno da predsedavajući odbora bude iz najveće opozicione stranke".

foto: Kurir

Gost "Usijanja", koji prvo pričao o ovoj temi, je advokat i narodi poslanik Vladimir Đukanović.

- Došao sam, seo sa tim momkom, popričali smo, a onda su počeli da se pojavljuju razni novinari. Uvek poštujem ljude koji se bore za svoju ideju, pa sam hteo da vidim šta je tog mladića motivisalo. On se odlučio na takav gest ispred Predsedništva, potpuno mi nejasno zbog čega takve stvari radi. Pitali su me da li sam ga ubeđivao da prestane, ali nemam potrebu za tim ako on to sam ne vidi, čovek je punoletan, odlučuje o svojim postupcima - započeo je Đukanović, pa nastavio:

- Hteo sam da mu ukažem da ti zahtevi, koje traži, da su pravno nemogući da se ispune. Oni su ih namerno takve i stavili da to ne može da se ispuni pa da imaju povod za protest. On je malo, čini mi se, zadrt sa svojim viđenjem situacije, on ne prihvata drugačije razmišljanje. To mi je bilo malo indikativno jer je ipak neko došao da popriča sa njim, a on ima svoje mišljenje i to je njemu tako. Prvo sam pokušao da mu objasnim, a drugo velika većina ljudi se sa njim ne slaže.

01:10 RAZGOVARALI SMO NAJNORMALNIJE, ONAKO LJUDSKI Đukanović otvoreno o susretu sa studentom koji štrajkuje: Ovo su detalji

Potom je rekao da su razgovarali i da žali dečka što toliko vreme provodi na suncu:

- Razgovarali smo najnormalnije, popričali smo ljudski. Vidim da su neke televizije od toga htele da naprave cirkus, a to je upravo ono što je pokvareno kod tih televizija. Dao sam izjavu za jednu televiziju, a valjda njima to nije odgovaralo, pa su u taj prilog pustili samo izjave tog momka, kada sam ja otišao. Nemam ništa protiv, meni žao tog momka, valja se po onom suncu, a na takav način se ne postiže ništa.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs