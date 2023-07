MALOM STEFANU (6) ISTIČE VREME, SVE MU JE GORE: Ima 20 napada dnevno, TREBA MU POMOĆ, reči njegove majke moraju da se čuju

Šestogodišnji Stefan Ranđelović rođen je u Presečini kod Leskovca kao potpuno zdrava beba. Tek nakon 9 meseci roditelji primećuju prve simptome kod njega. Pravio je nagle pokrete, kočio se, javljale su se modrice oko usana. Tada mu je, nakon brojnih specijalističkih pregleda, ustanovljena epilepsija, odnosno poremećaj funkcije mozga.

Nakon toga počeli su redovni mesečni pregledi i praćenje njegovog stanja. Međutim, svakog meseca, svake godine Stefanovo stanje se pogoršava. Kasni u psihomotornom razvoju, kasno je prohodao, progovorio. U toku dana ima po dvadeset epileptičnih napada. Svoje detinjstvo provodi po bolnicama, raznim terapijama, ali nažalost, bez nekog poboljšanja.

Stefanu je odrađena intervencija i ugradnja VNS (vagusni nervni stimulator) aparat koji reguliše epileptične napade. Posle ugradnje pomenutog aparata, pacijenti koji boluju od epilepsije, više ne reaguju na nadražaje koji izazivaju napade. Napadi se prorede, smanje, kod nekih pacijenata potpuno nestanu.

Nakon ugradnje VNS aparata Stefan je bio bez epi napada skoro godinu dana, vratio se detinjstvu, svojim drugarima, krenuo da hoda. Svakog dana je porodica čula neku novu reč i osmeh koji nije skidao sa lica. Ali je onda jedan napad promenio sve.

Njegova mama Petra iz bolnice je rekla za Espreso u kakvom je stanju Stefan sada i koliko im je novca potrebno da bi se mališa lečio u Turskoj, ne bi li se njegovo zdravstveno stanje bar malo poboljšalo.

foto: Budi human

Stefan ima svakodnevne napade, svaki napad je jako rizičan za njega, dolazi do tog stanja da ima prekid hodanja, govora, atakt gutanja, ostaje bez kiseonika u krvi, ima pad saturacije, krvnog pritiska, kada ima više od 20 napada u toku 24h upada u komu, bude na raspiratoru, samim tim u Turskoj nas lečenje jako puno košta jedan dan bude i preko 2.000 eura kada bude na intezivnoj nezi košta i više.

Lekari su pokušali da mu smanje napade povećanjem antiepileptika, ali ni na jedan nije reagovao. Zbog brojnih napada, koje je svakodnevno imao, Stefanu su se deformisali kičma i stopala.

Prognoze lekara su da je kod njega jako teško doći do odgovarajuće terapije koja bi ga stavila pod kontrolu, jer je njegov organizam jako slab i stalno upada u infekcije koje ga dovode do jako loše kontrole napada. U suštini, trude se da dođu do adekvatne terapije kako bi bar koliko-toliko imao normalan život.

Stefanu je potreban novac za ponovni odlazak i njegovo dalje lečenje u inostranstvu, lekove, smeštaj i putne troškove.

Slanjem SMS poruke 4 na 3800

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001469616-45

Uplatom na devizni račun: 160-6000001473773-87

IBAN: RS35160600000147377387

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom putem Paypala na linku: Paypal

Uplatom putem kartice na linku: E-donacija

