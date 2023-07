TEMPERATURA PADA ZA 15 STEPENI! 2 upozorenja RHMZ na snazi, upaljen i meteo alarm: Pljuskovi mogući u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti sunčano i osetno toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i jugozapadni vetar biće slab do umeren, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 34 do 37. Krajem dana i u toku noći u Bačkoj i Banatu su ponegde mogući pljuskovi i grmljavina.

foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu će danas biti sunčano i toplije vreme. Zapadni i jugozapadni vetar biće slab do umeren, ;a uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura oko 22 stepena, a najviša oko 36 stepeni.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

"Maksimalna temperatura u većini mesta danas od 34 do 37 °C, dok će sutra u centralnoj i južnoj Srbiji biti još toplije - od 37 do 40 °S", navodi se u upozorenju RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje za područje Srbije na naglu promenu vremena

"U utorak krajem dana na severu, a u sredu i u ostalim krajevima nagla promena vremena uz kišu, plјuskove, grmlјavinu i pad temperature za oko 15 stepeni. U zoni grmlјavinskih razvoja očekuju se grad, kao i olujni vetar koji kratkotrajno može dostizati i udare orkanske jačine (> 28 m/s)", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, dok je u Bačkoj i Banatu upaljen i žuti meteo alarm zbog grmljavine.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak na jugu Srbije ekstremna vrućina i temperatura čak do 42°C, dok će na severu Vojvodine biti 10.-ak stepeni niža, malo iznad 30°C. Vetar slab južni i jugozapadni, a na severu Srbije severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 19°C do 25°C, a maksimalna od 32°C na severu do 42°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi na severu i zapadu Srbije. Temperatura u 22h od 24°C do 32°C. Između utorka i srede treba očekivati jače lokalne pljuskove i nepogode, a u sredu sledi osveženje prema današnjoj prognozi.

