SVAĐA, VIKA, PROSJAČENJE, TUČA, PROSTITUCIJA, KOCKA... Javni red i mir možete prekršiti na 17 načina! Kazne i do 10 GODINA ROBIJE!

Javni red i mir možete prekršiti na najmanje 17 načina koje prepozanaje Zakon o javnom redu i miru, a ukoliko se ponašate nedolično i neku od ovih zabrana prekršite sleduje vam u najboljem slučaju novčana kazna, zatim kazna rada u javnom interusu pa čak i robija!

U zavisnosti od težine prestupa novčane kazne se kreću u rasponu od 5.000 do dva miliona dinara, na radu u javnom interesu mogli bi ste da "odradite" od 40 do 360 časova, dok bi u zatvor mogli da "zaglavite" od najmanje 30 dana do čak 10 godina, koliko je zaprećeno za krivično delo ometanja službenog lica, odnosno ako na njega potegne oružje ili mu nanese tešku telesnu povredu.

U nastavku je detaljan opis postupaka koji se smatraju ometanjem javnog reda i mira, kako i kazne koje su za to zaprećene.

1. Svađa, vika i buka na javnom mestu

foto: Shutterstock, Dado Đilas

Ko svađom ili vikom narušava javni red i mir ili stvara uznemirenje građana - kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.

Ko narušava javni red i mir ili stvara uznemirenje građana, izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora, sirena i sl.) - kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara.

Ko prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

2. Nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje

Ko nepristojnim, drskim ili bezobzirnim ponašanjem narušava javni red i mir ili ugrožava imovinu ili vređa moral građana - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara ili radom u javnom interesu od 80 do 360 časova.

dinara od 80 do 360 časova. Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se radom u javnom interesu od 240 do 360 časova ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

3. Vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča

foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Ko vređanjem drugog ili vršenjem nasilja nad drugim ili pretnjom narušava javni red i mir kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora od 10 do 30 dana .

dinara ili kaznom . Ko izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana .

dinara ili kaznom . Ko prekršaj iz st. 1. do 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

4. Ostavljanje opasnih predmeta

Ko stavi ili drži ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi predmet ili uređaj koji može ugroziti sigurnost građana ili mu naneti štetu ili ko takve predmete izbaci na ulicu - kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova .

dinara ili . Za prekršaj iz stava 1. ovog člana - kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.

5. Ugrožavanje sigurnosti uređajima na daljinu

Ko korišćenjem uređaja kojima se upravlja na daljinu ugrozi sigurnost građana ili naruši javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

6. Prosjačenje

foto: EPA PHOTO EPA/SASA STANKOVIC

Ko prosjačenjem ugrožava spokojstvo građana ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

dinara ili kaznom Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana, izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

7. Kockanje

foto: Profimedia

Ko poziva drugog na kocku ili se kocka, ustupa prostorije radi kockanja ili organizuje kockanje - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili radom u javnom interesu od 120 do 360 časova .

dinara ili . Ko se kocka sa maloletnim licem ili na drugi način omogućava kockanje maloletnom licu - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

8. Neovlašćena preprodaja ulaznica

Ko neovlašćeno nudi, prodaje ili preprodaje ulaznice za kulturne, sportske ili druge priredbe i manifestacije - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

dinara ili Ko neovlašćeno organizuje ili omogućava preprodaju ulaznica za kulturne, sportske ili druge priredbe i manifestacije - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili radom u javnom interesu od 120 do 360 časova.

dinara ili Za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

9. Uznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem

foto: Ilustracija, Shutterstock, Printscreen/Youtube

Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

10. Prostitucija

Ko se odaje prostituciji, koristi usluge prostitucije ili ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

dinara ili kaznom dana. Ko maloletnom licu ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se zatvorom od 30 od 60 dana.

foto: Shutterstock, MUP Srbije

11. Paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje

Ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novačnom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova .

dinara ili . Ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana .

dinara ili kaznom . Ko prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

12. Prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja

Ko prikuplja dobrovoljne priloge bez obaveštavanja nadležnog organa ili u toku prikupljanja dobrovoljnih priloga ugrozi spokojstvo građana ili naruši javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova .

dinara ili . Ko bez obaveštavanja nadležnog organa organizuje prikupljanje dobrovoljnih priloga ili prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica ili za prikupljanje dobrovoljnih priloga koristi decu ili maloletna lica - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

dinara ili kaznom Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 250.000 do 1.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

13. Propuštanje obaveštavanja o narušavanju javnog reda i mira

Ko u obavljanju ugostiteljske ili druge uslužne delatnosti propusti da bez odlaganja obavesti policiju o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu - kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

14. Buka u ugostiteljskim i drugim objektima

Ko u obavljanju umetničke, ugostiteljske ili druge delatnosti narušava javni red i mir, izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala, preko dozvoljene jačine koja je uređena propisima o zaštiti životne sredine od buke - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

15. Prodaja alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem i maloletnicima

Ko prodaje alkoholno piće licu koje pod očiglednim uticajem alkohola naruši javni red i mir ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

16. Vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Ko uvredi službeno lice nadležnih organa iz člana 2. ovog zakona (policija, komunalna milicija, inspekcijski organi...) u vršenju službene dužnosti - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

17. Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti (krivično delo)

foto: MUP Srbije

Ko preti da će napasti, pokuša da napadne ili napadne ili na drugi način ometa službeno lice nadležnih organa iz člana 2. ovog zakona u vršenju službene dužnosti - kazniće se zatvorom od šest meseci do dve godine .

. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana, učinilac službenom licu preti upotrebom oružja, ili se maši za oružje, ili mu nanese laku telesnu povredu - kazniće se zatvorom od jedne do pet godina .

. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac na službeno lice potegne oružje ili ga upotrebi ili mu nanese tešku telesnu povredu - kazniće se zatvorom od tri do deset godina.

Dakle, Zakon o zaštiti javnog reda i mira je jasan, a ko ne želi da plaća ne tako male kazne, ili ide u zatvor bolje da se primereno ponoša.

