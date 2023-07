PEDIJATAR OTKRIO STRAVIČNU ISTINU O SRPSKOJ DECI: Klinci se opijaju već sa osam godina, ugrožavaju bubrege i jetru, ali i OVO!

Pojedini klinci uzrasta od osam i devet godina kupuju sajdere, iako je zakonom prodaja alkohola zabranjena maloletnicima, dok nešto stariji energetska pića mešaju sa votkom!

Nedavno je na društvenoj mreži Instagram osvanula objava koja je uznemirila pojedine korisnike mreža, ali i roditelje.

- Deca od osam, devet i deset godina u pripitom stanju piju sajder na pijaci na Banovom Brdu, na pitanje gde su ga kupili kažu u jednoj obližnoj prodavnici. Na pitanje da li im je neko tražio ličnu kartu, odgovorili su da nije i da im nikad ne traže. Sramota je što stariji nemaju odgovornost i deci pridaju alkohol i cigarete - upozorila je jedna sugrađanka u grupi "Moj_beo_grad_".

Da klinci ovog uzrasta u Srbiji uveliko konzumiraju alkoholna pića za Kurir potvrđuje i pedijatar dr Saša Milićević.

- To što oni rade može biti štetno po zdravlje, može da im optereti jetru alkohol, može da poremeti takođe i njihov mentalni status. Ukoliko koriste alkohol mora strogo da se vodi računa. Nažalost, vidim da to deca jako često rade. Postoje i bezalkoholni napici, ali to deci nije mera, koriste i elektronske cigarete i snus - upozorava dr Milićević.

Brojka 92 % mladih do 18 godine je probalo alkohol (istraživanje jedne bolnice iz 2019. godine)

On kaže da se klinci na različite načine dovijaju da dođu do alkohola, te da često oni čak i zamole neke starije osobe da to učine za njih.

- Alkohol može da im poremeti i koncentraciju, ali i organe za izbacivanje - bubrege. Svi ti preparati metabolišu se kroz jetru, jetra je organ koji pravi detoksikaciju. Opasno je da deca u tom uzrastu koriste alkohol. Klinci sve to vide na društvenim mrežama, a nisu ni svesni opasnosti. To što vide i rade njih ohrabri - napominje sagovornik Kurira.

Psihoterapeut Jelena Manojlović Tinejžeri sa 17 godina imaju ozbiljne alkoholne krize Psihoterapeut Jelena Manojlović potvrđuje da se deca već sa devet i deset godina susreću sa alkoholom, neshvatajući da se u tim godinama lakše stvara zavisnost zato što je slabija tolerancija deteta na alkohol. Jelena Manojlović foto: Kurir - U proseku im treba dve godine da stvore onu pravu alkoholnu adikciju, s tim da tada u tom trenutku imaju već 11, 12 godina, što znači da su u procesu puberteta skloni prkošenju autoritetima i tom nekom vršnjačkom autoritetu. Vršnjaci su im uzori, umesto škola, roditelji, prisholozi, stručnjaci.. Lečenje maloletnih zavisnika je jako teško jer ne prihvataju da postoji problem iz samog tog otpora prema autoritetu, sva deca misle da su negde najpametnija. Nažalost, srećemo slučajeve da već sa 17 godina deca imaju ozbiljne alkoholne krize, pa čak da se dešava delirijum tremens, što može da dovede smrtonosnih ishoda kod kozumiranja alkohola, gde je potrebna ozbilja hospitalizacija - upozorava Manojlovićeva i apeluje na roditelje da pokušaju da zaštite svoju decu.

Dodaje da deca tog urasta piju i votku i da smatraju da to nije opasno.

- Sve to ima negativne efekte po mlad organizam, ako popije tri i četiri ta pića može da napravi sebi problem. Roditelji moraju da povedu više računa o tome šta im deca rade, kao i da ih upoznaju o štetnostima alkohola - zaključuje dr Milićević.

