"RIGOROZNA VLAST RETRO VENERE!" Astrolog upozorava na opasnosti koje vrebaju do septembra, a OVIH 5 ZNAKOVA SU NAJUGROŽENIJI

Merkur je ušao u u znak Lava, 11. jula. Da li je to svim znacima donelo priliku da donose jasne i važne odluke? Ove godine, Merkur je četiri puta retrogradan, treći put će to biti već od 23. avgusta do 15. septembra. Dakle, treba iskoristiti jul i skoro ceo avgust i što više izbeći uticaj retrogradnog Merkura. Ali, druga planeta je od subote, 22. jula ušla u retrogradnost i biće u ovom smeru sve do 03. septembra. Reč je o Veneri. Šta nam ona donosi na polju ljubavi? Takođe, neizbežno je da uključimo i astrologiju u prirodne katastrofe, jer smo prvi put suočeni sa superćelijskim olujama. Više o ovoj temi govorila je u emisiji Puls Srbije Ružica Kralj, astrolog.

Najpre je iznela prognoze dokle će Srbiju pogađati oluje.

- Neće se skoro zaustaviti olujni peroiod. Biće neko vreme mirno, ali od 4. do 15. avgusta ponovo će biti oluja, pa onda opet krajem avgusta i početkom septembra. Na to ne možemo da utičemo i samo nam Gospod Bog može pomoći. Do 4. septembra biće turbulentno i još dve oluje nas čekaju. Posle petog septembra se ne sekirajte - rekla je Kralj.

Upozorila je da se od početka jula nalazimo u periodu retrogradne Venere koji će trajati negde do 6. septembra i objasnila kako će ovaj period uticati na znakove zodijaka.

05:04 RETRO VENERA VRAĆA BIVŠE LJUBAVI! Astrolog upozorava na opasnosti koje vrebaju do septembra, a OVIH 5 ZNAKOVA SU NAJUGROŽENIJI

- Venera je planeta koja predstavlja ljubav i posao. Kad je nešto retro to znači prošlost i zato će ta retro Venera na neka znake uticati. Najviše će uticati na ovnove, bikove, lavove, škorpije i vodolije. Vraćaju se prošle ljubavi. Znate zašto, to je karmička veza, nešto niste dobro uradili u prošlom životu i sada morate da odradite tu lekciju. Ako to dobro odradite do 7. septembra ta veza će potrajati, ali će biti jako turbulentna. Posebno će biti jaka u avgustu kada pravi kvadrat sa uranom i jako će utici na vatrene znake kod kojih može doći i do duplih veza,

