PUKLA BRUKA U ČAČKU, POLA SELA TUŽILO DRŽAVU, A DA TO NISU NI ZNALI! Milinko: Umal' se nisam srušio kad sam saznao da sam u sporu!

Milinko Anđelić (68) iz čačanskog sela Ostra tužio je Ministarstvo poljoprivrede, a da to nije ni znao!

Naime, njemu je jednog dana u dvorište došao mlađi čovek koji ga je pitao duguje li mu država kakve pare za subvencije. Ovaj poljoprivrednik je sve vreme bio uveren da je reč o službenicima Poljoprivredne stručne službe, koji inače na terenu često posećuju poljoprivredna gazdinstva.

- Pre oko četiri meseca u dvorište je ušao sivi auto kragujevačkih registarskih oznaka. Par minuta pre toga supruga mi je rekla da je zvala žena iz Poljoprivredne službe i da će doći njen kolega, ona je na terenu u domaćinstvima u drugom kraju sela. Mlađi muškarac iz auta me pitao koliko mi država duguje za subvencije, odgovorio sam da mi ne duguje ništa, osim kukuruza na ime premije. Kazao sam mu da je podela kukuruza u toku i da čekam poziv za preuzimanje. On mi je tražio rešenje o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, koje sam mu dao, a on mi je pružio prazan papir da se potpišem, što sam i učinio. Rekao mi je da potpisujem dokaz da sam mu rešenje dao - priča svoje neprijatno iskustvo ovaj poljoprivrednik, dodajući da je ekipa u njegovom selu obišla veliki broj domaćinstava.

- Umal' se nisam srušio kad sam tri meseca kasnije saznao da sam u sudskom sporu sa državom kojoj tražim kamatu na ime subvencija za poslednjih pet godina. Iz Ministarstva poljoprivrede su mi poslali dopis sa zahtevom za dopunu tužbe. Niti mi Ministarstvo šta duguje, niti sam bilo koga tužio. Tada počinju moje muke, jer od mladića kome sam dao potpis nisam dobio nikakav papir ili kontakt telefon, kako bih znao ko taj spor vodi u moje ime - priča Milinko koji u svom domaćinstvu ima mini farmu muznih krava, a zahvaljujući sinu uspeo je da reši problem u koji je, kako kaže lakoverno i iz neznanja ušao.

- Kontaktirao sam Ministarstvo poljoprivrede, napisao izjašnjenje i nadam se da je mojoj muci kraj. Zbog ovih prevaranata u avliju više ne primam ni one što iz torbe prodaju čarape - kaže ljutito ovaj domaćin.

U Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi u Čačku kažu da sa ovim ni drugim sličnim slučajevima nemaju apsolutno ništa, jer njihovi savetodavci ne prikupljaju podatke ni potpise seljaka u ove svrhe.

Međutim, znaju za brojne slučajeve seljaka koji im dolaze po savet, tvrdeći da su prevareni i sada ne znaju šta da rade.

- Dolazili su kod nas da se žale, a reč je o poljoprivrednicima iz Bresnice, Bečnja, Katrge, Vujetinaca, Ostre...verovatno ih ima i u drugim selima. Reč je o starijim ljudima koji su prilično neuki, pa je i nama teško da im objasnimo o čemu je ovde reč. Olako su davali ovlašćenja, ne razmišljajući o mogućim rizicima. Uglavnom smo im savetovali da se obrate sudovima jer po dokumentaciji koju su donosili zaključujem da je reč o zbirnoj tužbi. Neki kažu da su im se ti ljudi na terenu predstavljali kao advokatski tim, međutim i oni bi sada da izađu iz procesa u koji su olako ušli - kaže Radovan Ševarlić, diplomirani inženjer agroekonomije u PSSS Čačak.

Čačanski advokati ne spore da bi njihove kolege mogle dobiti sudski spor na ime kamate za subvencije koje su seljacima stigle sa zakašnjenjem, međutim ne i način na koji su došli do ovlašćenja.

- Ako su zaista ovlašćenje dobijali na praznom papiru, ne uputivši klijenta o namerama podnošenja tužbe, to je onda ozbiljan problem. Pritom, morali su klijente obavestiti o mogućim rizicima, odnosno da svi troškovi koji nastanu tokom parnice padaju na teret poljoprivrednika, ako se spor izgubi - rekao je jedan čačanski advokat dodajući da oni koji nisu dobili zahtev za dopunu tužbe, verovatno i ne znaju da su u sudskom procesu.

