NIKAKO NE UZIMATI PILULE ZA ODLAGANJE CIKLUSA NA SVOJU RUKU! Farmaceut: Jedna od posledica obilnije krvarenje, a dešava se i OVO

Idealan godišnji odmor je onaj posle kog se zaželimo svojih redovnih aktivnosti. A u slučaju da ste žena na to treba dodati i da Vas tih desetak dana na odmoru preskoče „oni dani”. Upravo kako bi to izbegle žene u letnjem periodu sve češće samostalno odlažu svoj ciklus.

Tablete se uzimaju najmanje tri dana pre očekivane menstruacije i koriste se onoliko dana koliko želite da odložite ciklus, ali ne duže od dve nedelje. Međutim, primarna svrha ovih tableta bila je da se koriste kako bi se sprečio ciklus zbog hiruških intervencija.

- Ovaj lek kao i svaki drugi sadrži visoku koncentraciju hormona. Veštačkog hormona koji treba da odloži ovulaciju, a samim tim I menstrualni ciklus. Pilula dan posle ima isti efekat učinak na organizam. One ozbiljno narušavaju zdravlje, ne sme se nikako uzimati na svoju ruku. A ako I treba da se uzme, konsultuje se sa ginekologom - rekao je Vanja Milošević, ginekolog. Posledice nisu opasne po život, ali ipak nisu ni malo naivne. Tablete naročito ne bi smele da koriste pacijentkinje koje su pušači, starije od 35 godina ili koje imaju trombozu.

- One jesu u slobodnoj prodaji, uzimaju se bez lekarskog recepta. U ovom letnjem periodu, žene dolaze da traže pod tim nazivom pilule za odlaganje ciklusa. Neka od neželjenih dejstava koji se mogu javiti jeste da taj naredni ciklus bude obilniji, da se javi glavobolja ili da dođe do neregularnog krvarenja. One su po svom sastavu jedan sintetski hormon koji je po svom dejstvu sličan prirodnom ženskom hormonu progesteronu - kaže Milica Radovanović farmacet. Ginekolozi čak ne preporučuju ni upotrebu tampona, kojima se sprečava odliv tokom ciklusa. Naime, na taj način pacijentkinje rizikuju da dođe do endometrioze, koja neretko uzrokuje sterilitet. Dakle, odmor planirajte na vreme, a ukoliko Vas ciklus ipak iznenadi, strpite se koji dan jer je Vaše zdravlje u pitanju.

