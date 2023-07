SRPSKI TURISTI OSTAJU U GRČKOJ UPRKOS POŽARIMA? Potpredsednik JUTE saopštio najnovije informacije sa RODOSA I KRFA

Povodom požara koji besne u Grčkoj na Rodosu i Krfu, o tome kakvo je stanje na terenu, da li su naši građani na sigurnom, u emisiji Puls Srbije govorio je Milanom Lainović iz Jute.

- Ono što mogu da kažem, a tu informaciju dobio sam pre pola sata, na Rodosu je sve pod kontrolom i naši putnici su na sigurnom. Od centrale gde mi šaljemo putnike ima nekih sedamdeset kilometara gde je Lindos i na tom mestu ima mnogo manje putnika nego u gradu Rodosu - rekao je Lainović.

Prema njegovim informacijama srpski turisti su zdravo i dobro:

- Svi su zdravo i dobro i nema nikakvih problema. Ono što je posebno zanimljvo jeste da svi hoće do ostanu u Grčkoj do kraja planiranog odmora. Nećemo imati vanredna vraćanja. Svi su zadovoljni da nemaju problema za sada. Što se tiče Krfa on je brzo lokalizovan i sve je u redu. Od službi u Grčkoj saznali smo da službe zadužene za vanredne situacije reaguju brzo i vrlo su efikasne. Energi;ne su i nemamo nikakvi primedbi niti informacija o nekim povredama ili ne daj Bože o nečemu ozbiljnijem od toga.

