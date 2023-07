SRBI SA SNIMKA MOGU DA ZAGLAVE I ZATVOR Nastavak drame iz hotela u Tunisu, ovo je mogući EPILOG drame

Nakon skandaloznog ponašanja srpskih turista koji su u jednom hotelu u Tunisu u gradu Sus verbalno i fizički narsnuli na radnike hotela, oglasio se i Aleksandar Seničić direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta i poručio da turisti mogu čak i da zaglave zatvor zbog nasilja!

Podsetimo, grupa turista je nezadovoljna jer je navodno agencija prebukirala hotel gde su smešteni, te zbog toga spavaju u sobama sa buđavim zidovima i bez klime na 46 stepeni.

Seničić je rekao za Kurir da agencija preko koje su turisti otputovali u Tunis nije članica Jute.

- Nas niko nije zvao, ne znam o čemu se tačno radi, ali svakako putnici ne smeju to da rade, pogotovo ne da napadaju radnike hotela. Prvo su trebali da pozovu predstavnika agencije da vide sa njim da li može da se popravi klima, da li mogu da zamene sobe ili da promene hotel. Oni mogu kada se vrate da traže nadoknadu za usluge koje nisu dobili od agencije, ako agencija ne odgovori pozitivno u smislu da ne prihvati da vrati deo novca ili kompenzuje to na bilo koji način, onda imaju mogućnost da se jave turističkoj inspekciji - objašnjava Seničić.

On navodi da nezadovoljni turisti predstvaniku agencije treba da se obrate i napismeno ili da snime razgovor sa njim.

- To je osnov da bi moglo da se utvrdi da li se to zaista desilo na licu mesta, jer kad se vrate mi nemamo više uvid u to šta je bilo u sobama. Ako agencija ne odreaguje imaju mogućnost da se žale kad se vrate. Ako imaju problem da stupe sa predstavnikom agencije, onda mogu da se obrate ambasadi, a ambasada će naći način da iskomunicira - navodi Seničić.

On naglašava da je svakako njihovo ponašanje nedopoustivo, bez obzira na sve.

- To je zemlja koja je vrlo restriktivna po pitanju zakona, mogu sebe da dovedu u probleme, jer ovde može da se desi da se pojavi policija, da ih čak i uhapse zato šo napadaju ljude. Moraju da vode računa, ja razumem da su ljuti, ali nasilje nije rešenje - naveo je Seničić.

