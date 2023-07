OBILNI PLJUSKOVI SE NOĆAS OČEKUJU U OVOM DELU SRBIJE! Da li ima opasnosti od grmljavinskih oluja?

U noći pred nama na severu Srbije i u Beogradu biće vedro. U ostalim predelima biće oblačno, ponegde sa slabom kišom, umerenog intenziteta u centralnim predelima, dok se na jugu i jugoistoku Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Najintenzivniji pljuskovi sa grmljavinom očekuju na Kosovu i Metohiji, a u ovim predelima očekuje se da padne lokalno i preko 20 mm kiše po kvadratnom metru.

Dobra vest je da više nema opasnosti od oluja i jačih grmljavinskih nepogoda.

Inače, večerašnje padavine posledica su premeštanja hladnog fronta preko juga i jugoistoka Srbije koji ove večeri i ovim predelima Srbije donosi zahlađenje i pad temperature, nakon što su danas dostizale i 35°C.

Kako je hladni front već tokom jutra prešao preko severa i zapada Srbije, maksimalna temperatura nije mnogo odmakla preko 20°C, a u Beogradu je bilo 24°C.

Inače, ove večeri u Srbiji je relativno sveže, uz temperature od 16 do 20°C, u Beogradu je 19°C. Sjenica meri 13°C, Zlatibor 11°C, a Kopaonik 10°C.

Do jutra mininmalna temperatura na severu Srbije spustiće se zbog vedrog vremena na 13°C, u Beogradu na 14°C, a na jugu i istoku Srbije zbog više oblačnosti biće toplije, uz temperature od 17°C.

U Srbiji u četvrtak svežije, povremeno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a na jugu još ponegde ujutro sa slabom kišom. Maksimalna temperatura biće od 22 do 26°C, u Beogradu do 24°C.

U petak i za vikend biće sunčano i toplije, u petak uz hladno jutro i minimalne temperature od 8 do 15°C. Maksimalna temperatura biće u petak do 30°C, a za vikend i do 35°C. U nedelju krajem dana i tokom noći prolazno naoblačenje sa kišom i grmljavinom, pa se poslednjeg dana jula očekuje svežije, uz promenljivo oblačno vreme, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

