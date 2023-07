SRPSKI TURISTI U GRČKOJ NA MUKAMA: Oprez, ovo su CRNE TAČKE na kojima i lopovi najčešće pljačkaju

Veliki broj državljana Srbije koji godišnji odmor provode u Grčkoj prijavili su unutar Fejsbuk grupa da su bili na meti lopova tokom letovanja. Dok su neki prošli sa lakšom materijalnom štetom, nažalost, bilo je i onih koji su ostali i bez stvari i ako se godinama priča o organizovanoj mafiji koja se bavi obijanjem i krađom vozila, nažalost, kako krene nova turistička sezona, pažnja popusti, te se građani Srbije nađu na meti prepredenih kriminalaca.

Najčešći vid razbojništva koje naši građani pretrpe tokom letovanja jeste obijanje automobila usled parkiranja na javnim površinama koje nisu dobro čuvane. Tokom prvih dana jula meseca nekoliko Srba je prijavilo kako su bili žrtve lopova koji su im iz automobila odneli vredne stvari i to tako što su im prethodno razbili staklo na automobilu, te su iz njega pokupili sve vredno što im je bilo na oku, poput rančeva, radija, torbi sa stvarima.

Solun crna tačka

Za sada, godinama unazad "crne tačke" se uglavnom nalaze u Solunu ispred robne kuće "Džambo", po otvorenim parkinzima ispred kultruno-istorijskih spomenika gde velik broj turista svake sezone postaje žrtva lopova. Takođe, zabeležena je pritužba velikog broja Srba koji su na metu lopova dospeli tokom parkiranja na udaljenijim plažama po grčkim ostrvima, ali i po kopnenom delu. Konkretno, najvežiji primer dolazi sa Tasosa gde je porodici iz Srbije tokom kupanja na improvizovanom parkingu razbijen prozor na automobilu. Tokom akcije lopovima sve privlači pažnju, te nema jasnih pokazatelja šta je to što će ih privući kada se radi o vašem četvorotočkašu.

foto: Profimedia

Pre dva dana, još jedna porodica Srba je podelila svoje neprijatno iskustvo iz Soluna. Naime, njima je automobil obijen na parkingu, ali sem meteža, ništa nije odneto iz vozila, kako je rekla žena čiji je autmobil bio na meti pljačkaša. Praksa obijanja kola nije zaobišla ni Halkidiki, gde je najvežiji primer bio obijanje automobila na Golden bič plaži u mestu Paljuri, koja je posebno atraktivna turistima zbog lepote, ali nažalost, i samim lopovima pošto su vozila poput "glinenih golubova" dok stoje parkirana na parkingu.

Ovakve "operacije" prema rečima naših građana unutar grčkih grupa, ali i iz same grčke poliicje, traju brzo, te lopovi u svega par minuta izvršavaju svoj pir. U razgovoru sa lokalnim žiteljima, a prema saznanjima grčke policije lopovi koji ordiniraju po ovom kraju poreklom su iz Bugarske i već godinama vršljaju po grčkoj obali tokom letnjih meseci.

Nažalost, i ove sezone bilo je nekoliko primera krađe vozila srpskih držvaljana. Prvi na meti su bili Kragujevčani koji su ostali bez automobila i svih stvari nakon što su svratili do "Džamba" u Solunu. Nekoliko sati kasnije, porodica iz Kruševca, takođe je ostala bez svog vozila. Naime, njima je automobil ukraden sa ulice ispred smeštaja u Pefkohoriju.

Oba slučaja su se odigrala u trenutku kada je započeo pik turističke sezone u Grčkoj. Praksa terora lopova, gotovo tradicionalno se odvija u periodu od početka jula do kraj avgusta kada su najveće gužve duž grčke obale i ostrva Žrtve lopova, nažalost možete postati tamo gde se najmanje nadate, a to su mesta gde su krađe "kao dobar dan", poput parkinga kod vojničkog groblja Zejtinlik, mesta gde veliki broj porodica iz Srbije dolazi svake godine sa namerom da se pokloni onima koji su dali živote za našu slobodu. Jedna od crnih tački za turiste koji su odžepareni jesu i autobuska polazišta. Kako je rekao, do toga dolazi zbog više faktora, a ključ svega se krije u padu koncentracije.

Kako da predupredite lopove?

- Agencije se trude da tokom ulaska u autobus prilikom putovanja mogu da uđu samo putnici sa vaučerom kojima je putovanje obezbeđeno. Međutim, znamo svi da prvo ne postoji zvaničan parking sa koga polaze putnici i tu više nemate kontrolu ko se nalazi oko autobusa. Dakle, ima jako puno nepoznatog sveta, ne znate da li su oko vas nečiji rođaci ili prijatelji kojji nekoga prate, plus, imate one koji prodaju pića ili neku robu. Nažalost, pod tom maskom se trudu da nađu momentar kada popusti koncentracija vama, vodiču ili vozaču autobusa. Ako izađete da popušite cigaru, protegnete noge, vodite računa da ne ostavljate ništa vredno na vidljivom mestu. - napomenuo je Seničić

Ono što je istakao kao najbitnije jeste lična obazrivost i jedan od načina da se predupredi moguća krađa i to u vidu odgovarajućeg nošenja dokumenata i novca.

-Takođe, bitno je da lične stvari imate uz sebe, da su na vidljivom mestu, da ne može to neko da vam uzme iz zadnjeg džepa. Jednostavno, moramo da se ponašamo obazrivo baš kao i u svakodnevnm životu. Postoje određene torbice koje se nose oko vrata, i to je najbolje rešenje da nosite novac i lična dokumenta prilikom putovanja. Jer teško neko da može da vas pokrade kad vam je novčanik na grudima. - objašnjava direktor YUTE

foto: Shutterstock

Kako je istakao, problem sa džeparenjem i lopovima generalno postoji svuda u svetu gde se kreće veliki broj turista.

-Problem sa krađom se ne dešava samo u Srbiji, to se dešava u Barseloni, Veneciji, Beču, dakle svuda gde je velika koncentracija turista. Ako gledamo neku statistiku, nema je, ali možemo da kažemo da se radi o nekoliko stotina ljudi, što je kad pogledamo broj od nekoliko stotina hiljada ljudi, nije neki procenat. Međutim, za osobu koja je pokradena to je najveći problem u tom trenutku, bilo da se radi o džeparenju, obijanju automobila ili otuđenju automobila, što je i razumljivo - rekao je Seničić na kraju razgovora za "Blic".

Prilikom parkiranja vozila vodite računa da to budu zatvoreni parkinzi sa video nadzorom i obezbeđenjem. Tokom ostavljanja vozila, ako već parkirate na javnim površinama, ne ostavljajte unutra torbe, rančeve, kese, naočare ili bilo šta drugo što ima materijalnu vrednost, a šta može da privuče pažnju lopova. U automobilu nikada ne ostavljajte lična dokumenta, kamere, aparate, laptopove i novčanike

Prilikom šetanja i boravka na plaži sa sobom nosite samo onoliko novca koliko vam je potrebno, dokumenta ostavite u apartmanu, a sa sobom nosite fotokopiju pasoša. U nekim apartmanima imate na usluzui i besplatni sef koji vam može poslužiti tokom boravka na moru.

Kurir.rs/Blic