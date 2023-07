ŽIVIM ZA DAN KADA ĆU ČUTI "MAMA": Vanji (4) je potrebna naša pomoć ZA PRVU REČ I PRVI KORAK

Vanji Baukovu je preko potrebna naša pomoć!

Vanja je rođen 12. novembra 2018. godine hitnim carskim rezom u 29. nedelji sa svega 790 grama.

Prilikom transporta iz Novosadskog porodilišta do Dečije bolnice došlo je do krvarenja četvrtog stepena u mozgu, a zatim i krvarenja u plućima. Sepsa, infekcija, snimanja, transfuzije, sve je to sam izdržao bez svoje mame.

Na intenzivnoj nezi je ležao puna dva meseca, a zatim na neonatologiji skoro dva meseca kada je konačno otpušten kući. Vanja je svoje prve dane proveo u bolnici bez svoje mame i toplog zagrljaja. Usledile su česte kontrole pluća, bubrega, srca, očiju, ruku i nogu...

Vanja ne govori, ne poseže, ima visoku dioptriju, ne korača i u potpunosti je zavistan od drugog lica.

"Sada ga jedino interesuje muzika… Mora da svira nešto, da se čuje u pozadini ako se igramo ili smejemo, a smejemo se svakog dana i nadamo, a i ono najbitnije - verujemo. Ja živim za dan kada ću čuti mama i kada ću uhvatiti Vanju za ruku i korak po korak krenuti zajedno", navodi njegova mama Aleksandra.

Vanja je dokazao da ume da se bori i da ima jaku volju, međutim sada je Vanji i potrebna vaša pomoć. Novčana sredstva su potrebna za operaciju očiju, tetiva, kao i za pomagala, rehabilitaciju i terapije koje su jako skupe.

Za prve reči! Pomozimo Vanji!

Slanjem SMS poruke 189 na 3800

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001718039-27

Uplatom na devizni račun: 160-6000001718983-08

IBAN: RS35160600000171898308

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom putem Paypala na linku: Paypal

Uplatom putem kartice na linku: E-doniraj

