Povodom 210 godina od rođenja Njegoša, performans crnogorskog slikara Dimitrija Popovića, održan je u Biljardi (Njegoševoj rezidenciji) na Cetinju. Zamisao je bila da se predstavi grafička mapa ''Oreol mikrokozma'' i performans ”Noć skuplja vijeka. Za sve ovo je angažovana hrvatska pevačica Severina Vučković. Ovaj performans izazvao je oštre reakcije u javnosti. Ovim povodom u emisiju Puls Srbije se uključuje književnik iz Nikšića, Milutin Mićović.

01:44 SEVERININIM NASTUPOM, NAMERNO SE IŠLO NA KOMPROMITACIJU NJEGOŠA! Mićović: To je kratka pamet i nema veze sa divotnicom iz pesme

- Cetinje se ističe po antispstvu i anjtinjegoševstvu, po svemu što razara naše korenje i našu narodnu sabornost, kao i istinsko razumevanje Njegoša. Nije vredna pažnje ta priča jer Severina asocira na blud. To je u istoriji kulture poznato. Postojale su u Antici kurtizane i hetere, danas postoje tako te lepe žene koje sablažnjavaju svojom golotinjom - rekao je Mićović i dodao.

- To ne može da se dovede u vezu sa Njegošem, osim ako se ima u vidu uračunata kompromitacija sa njegovom divotnicom koja se javla ispod vedrog neba, lakim hodom, koja leti. Dakle postoji sloboda tumačebnja, to se ne poriče, ali to uvek ima neku nameru i iza toga stoji kratka pamet.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud