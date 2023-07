Na današnji dan, 28. jula 1914. godine, Kraljevina Srbija primila je zloslutni telegram od Austrougarske koji je označio početak surovog rata, koji je odneo milion i 100.000 života Srba i preko 15 miliona života širom sveta. Telegram je stigao između 12 i 13 sati i primio ga je srpski predsednik Ministarskog saveta, Nikola Pašić, dok je bio u kafani Evropa u Nišu, tadašnjoj srpskoj prestonici. Sadržavao je samo tri rečenice koje su označile ratno stanje između Austrougarske i Srbije.

Prethodio je atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu. Atentat je izvršio Gavrilo Princip, pripadnik Mlade Bosne, što se smatra povodom za objavu rata.

Profesor Predrag Marković, istoričar, bio je gost u emisiji Usijanje, gde je komentarisao atentat.

- Mladobosanci su bili totalni amateri, oni su pričali okolo šta će da urade. Oni su đaci, a Gavrilo Princip je maloletan po tadašnjim zakonima. Tja atentat je proizvod slučajnosti. Nedeljko Čabrinović je tada promašio bombom i onda je zbog šoferske greške auto ušao u tu ulicu gde je bio Princip. Inače, austrijski pisac našeg porekla Milo Dor ima zanimljivu teoriju da su neki krugovi u Austriji ubili prestolonaslednika. Jer je neki novac nađen kod Mila Ilića poreklom iz Austrije. Takođe, taj šofer je nestao posle atentata i niko ne zna šta se sa njim desilo - rekao je Marković.

GREŠKA ŠOFERA FRANCA FERDINANDA DOVELA DO ATENTATA! Istoričar: Posle bombe skrenuo u pogrešnu ulicu, tamo je čekao Princip

- Oni umesto da prekinu posetu posle prvih pokušaja atentata odnosno posle bacanja bombe. Ferdinand je hteo da obiđe ranjene u bolnici. Sve je to dovelo do niza događaja što kažu teoretičari "haos leptirov let". U nekim okolnostima leptir koji mahne krilima na jednom kraju sveta izazove tornado na drugom kraju sveta. Tako su ti Mladobosanci bili leptir koji je izazvao svetsku oluju - istakao je Marković.

