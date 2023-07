"DAJU OBEĆANJA BEZ GARANCIJA" Jasna Jojić o INTERNET VRAČARAMA: Nađu ljude koji imaju veliku muku, ovako im UZIMAJU NOVAC

Crna magija, vračare, vidovnjaci, proroci...

Nekada se o njima pričalo krišom, do njih se isto tako krišom i dolazilo, ali s pojavom interneta naročito društvenih mreža oni su postali dosptupni i vidljivi svima.

Jasna Jojić, etnolog i Jelena Milošević, psiholog razgovarale su na tu temu u studiju Kurir televizije.

S brzim razvojem interneta, a posebno društvenih mreža, sve vrste usluga, uključujući i one koje nude vračare i magovi, postale su dostupnije i vidljivije svima. Na platformama poput Instagrama, obećanja bez zadrške pljušte - vraćanje starih ljubavi, novu ljubav, povećanje plate, uspeh na poslu. Međutim, ove usluge nisu besplatne, a čak i u 2023. godini, uvek postoje ljudi spremni da veruju i izdvoje poslednji dinar za takozvanu pomoć.

No, postavlja se pitanje - da li su ove radnje kažnjive zakonom i zašto Srbi i dalje veruju u ove prakse?

VRAČARE I MAGOVI Iako su vračare i magovi prisutni u prošlosti, u savremenom dobu ovaj fenomen je postao još izraženiji, s brojem profila na društvenim mrežama koji se bave ovom tematikom zabrinjavajuće u porastu. Vračare i magovi su se prilagodili novim trendovima oglašavanja i popularnim platformama kako bi privukli klijente. Ovakav trend može se pripisati današnjoj potrebi za instant rešenjima, gde se očekuje da sve bude dostupno na brzinu i na jedan klik.

- Sve dovodi do mišljenja da u toj magiji ima nekog efekta... Magija je specifična kao i religija. Ona ima iste karakteristike i na isti način veruje u postojanje nekog ko može da nam donese dobro ili zlo. Mislim da su duboko uvereni da imaju veliku publiku - samtra Jojić.

Ali, nastavlja ona, naglasivši da ne želi da naziva vračare prevarantima, jer ipak, veruju da mogu nekome da pomognu.

- Šta se tu dešava? Usled svih silnih informacija, koje su dostupne na mobilnim telefonima, sajtovima, ljudi bez nekog dubljeg predznanja počinju da se bave time i mame mnoge ljude u svoje "agencije", jer niko ne može da zabrani nekom da magija, da vrača, ali, znači, dolazi do poplave "šarlatana" koji kada naiđu na ljude koji imaju veliku muku i probleme, oni od tih ljudi uzimaju jako puno novca i tu dolazi do zloupotrebe - upozorava Jojić.

Manipulacija, se svakako nalazi u svakoj profesiji, ističe ona, ali prelazak moralnih granica je, svakako, prevara.

- Ovde dolazi do zaista situacija kada čovek mora da ode u policiju i da isto kao kada majstor obeća da će nešto uraditi, vi mu platite i on to ne uradi... - dala je primer Jojić.

