"JEDNA OD NAJVEĆIH OPASNOST DIGITALNOG DOBA" Psiholog Milošević o opasnosti od manipulacije vračara: Ovo uopšte nije za igranje

Crna magija, vračare, vidovnjaci, proroci...

Nekada se o njima pričalo krišom, do njih se isto tako krišom i dolazilo, ali s pojavom interneta naročito društvenih mreža oni su postali dosptupni i vidljivi svima.

Jasna Jojić, etnolog i Jelena Milošević, psiholog razgovarale su na tu temu u studiju Kurir televizije.

foto: Kurir tv

Psiholog naglašava da su psihologija i magija nespojeve, međutim, da nijedna struka nije lišena manipulacije.

- Može se desiti manipulacija u bilo kojoj profesiji. Problem je kada se osoba predstavlja da leči i dovodi čoveka u zabludu psihološkom manipulacijom i da na primer, odvratite čoveka da se leči. Znači, imate čoveka sa ozbiljnom dijagnozom, i vidovnjak mu kaže da mu ne "vidi" bolesnu energiju i čovek ne ode na lečenje. Nije za igranje da ponudite čoveku rešenje koje će on slediti - upozorila je Milošević.

02:54 INTERNET PREVARE: Vračare i magovi

Ona ističe da kao dugogodišnji psiholog i dalje obazrivo daje savete, odnosno, upućuje osobu da sama donese odluku.

- Bilo je situacija gde su čak nekakvi magijski rituali doveli do ideja za izvršavanje najtežih krivičnih dela. Meni je to sve opasno jer može dovesti do smrtnih opasnosti, i nekog čina ubistva...

