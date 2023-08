RHMZ IZDAO UPOZORENJE ZA NEVREME: Obilne padavine i pad temperature pogodiće prvo ove krajeve Srbije! Upaljen CRVENI METEO ALARM

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih temperatura, a sada je objavljeno jedno za naglu promenu vremena.

Ranije danas, RHMZ je objavio najavu za promenu vremena, međutim ta najava je sada postala i zvanično upozorenje zbog velike količine padavina koja se očekuje za vikend.

foto: Printscreen/RHMZ

"Za vikend temperatura u padu: u subotu za oko 7 °C i u većini mesta kretaće se od 25 do 30 °C, osim na krajnjem jugu gde će i dalјe biti veoma toplo, oko 34 °C. U nedelјu u svim predelima svežije, od 23 do 28 °S. Početkom sledeće sedmice takođe će se zadržati svežije vreme, sa dnevnom temperaturom ispod proseka za ovaj period godine. U subotu naoblačenje sa kišom, plјuskovima, grmlјavinom, padom temperature i povremeno umerenim i jakim severozapadnim vetrom pre podne zahvatiće zapadne i jugozapadne predele Srbije, kao i zapad Vojvodine, a posle podne i uveče proširiće se i na ostale krajeve. U drugom delu dana očekuje se veća količina padavina i to posebno u Banatu, delovima Beograda, centralnoj Srbiji, kao i na istoku zemlјe gde se očekuje od 40 do 70 mm za 12 h, lokalno i više", stoji u koje je RHMZ objavio danas u 12.30 sati.

Upaljen meteo alarm: Vreme je opasno

Crveni meteoalarm je za subotu upaljen je za Banat, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju, zbog najave nevremena.

foto: Printscreen/RHMZ

Ovaj meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", objavio je RHMZ.

Meteorolog Ivan Ristić rekao je u Jutarnjem programu Kurir TV da će "cela Srbija biti olujna zona, neće biti pošteđenih".

(Kurir.rs)