GRAĐANI TELIMA ODBRANILI PAVLOVIĆE OD IZVRŠITELJA: Hteo da ih iz njihovog stana izbaci na ulicu s malim detetom i bebom na putu!

Okupljeni građani, članovi udruženja "Krov nad glavom" i stanari zgrade u Ulici gospodara Vučića 148, juče su na miran način sprečili javnog izvršitelja Nenada Protića da porodicu Pavlović s malim detetom i bebom na putu izbaci iz njihovog stana!

Građani su napravili živi zid, policija, kao i pomoćnik izvršitelja nisu ni prilazili okupljenim građanima, a na lice mesta stigli su policijsko i vatrogasno vozilo, navodno da se neko ne bi polio benzinom i zapalio.

Sudski postupak

Trudna Ivona Pavlović u jednom trenutku je čak i zaplakala, a kako nam je rekla, sve ovo što im se dešava je užasno.

Nakon sat vremena agonije, tenzije i straha, iseljenje je odloženo, a od izvršitelja je zatraženo da se odluka o izvršenju odloži do okončanja sudskog postupka.

Podsetimo, ova porodica je stan uredno kupila od prethodnog vlasnika i platila ga 2013. godine. Međutim, pre nego što su ga uknjižili, investitor je njihov stan založio kao sredstvo namirenja duga za koji su ga na sudu teretila dvojica muškaraca iako nije u njegovom vlasništvu. Posle presude Drugog osnovnog suda, 10. januara 2023, izvršitelj obaveštava Pavloviće da stan treba da predaju osobi koja ga je kupila na licitaciji. Oni o licitaciji i prodaji stana nisu znali ništa, kao ni o tom sudskom procesu. Nakon toga su podneli brojne krivične prijave protiv investitora, ali i javnog izvršitelja. Iako je ročište u sudskom postupku u kom Pavlovići dokazuju svoje pravo zakazano za 1. septembar, izvršitelj je zakazao njihovo iseljenje, ali srećom, od njega je juče odustao.

Prevario ih isti čovek

Ustupili smo mu plac, a sve nas je prevario

Podršku Pavlovićima juče je pružio i Zdravko Roćen, koga je, kako sam kaže za Kurir, prevario isti investitor.

- Imao sam slučaj u Riječkoj ulici pre 15 godina, to još nije završeno, ali slično je bilo. Ustupili smo mu plac jer je pravio zgradu i sve nas je prevario. Od 2007. godine to još nije završeno. Dobili smo na kraju presudu u našu korist, ali pošto je on to nadogradio, sad ide procedura ozakonjenja. On je to prodavao, preprodavao, bez obzira na to što nije imao ovlašćenje. Godinama smo bili bez krova nad glavom, uništio je mnoge porodice. Neke stanove je prodavao po tri puta, mi mu plaćali advokate. Niko ne zna gde je on - rekao nam je Roćen.