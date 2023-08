DONOSI LI NAM NEVREME KOJE STIŽE I NOVE POPLAVE?! U Srbiji će za dan pasti kiše koliko za ceo mesec!

Za vikend se i u Srbiji očekuje jače pogoršanje vremena, u okviru kojeg će biti uslova za grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom, i to već sutra.

U narednih 12 sati, odnosno do nedelju ujutro očekuje se da širom Srbije padne od 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 70 mm, što su količine koje u proseku padnu za mesec dana.

Očekuje se nagli rast manjih tokova, uz opasnost od poplava na bujičnim tokovima. Na ostalim tokovima, odnosno srednjim i većim nema opasnosti od poplava, a i njihov vodostaj je dosta nizak, tako da će ti tokovi za sada biti spremi za dotok veće količine vode.

Do poplava može doći i zbog nemogućnosti da odvodni sisteni prihvate ogromnu količinu vode u veoma kratkom vremesnkom intervalu, pa da nastanu urbane poplave.

Inače, posebno zabranjivaju ekstremno obilne padavine u Sloveniji i Hrvatskoj, gde se lokalno očekuje i preko 200 mm, uz velike poplave u slivu Save, pa bi Sava u tim zemljama mogla da zabeleži višemetarske poraste, a tokom sledeće sedmice taj visoki vodostaj stigao bi Savom i do Srbije, ali za sada bez opasnosti od poplava, jer je vodostoja save nizak il srednji.

U subotu ujutro biće vrlo toplo i vedro. U većem delu Srbije vedro će biti i tokom prepodneva. Već oko podneva naoblačenje i zahlađenje se očekuje u severozapadnim, zaapadnim i jugozapdnim predelima, posle podne i u centralnim, a tokom večeri i na jugu i istoku Srbije uz kišu i veoma obilne pljuskove sa grmljavinom.

Biće uslova za grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom, a pri prodoru hladnog fronta vetar će biti u skretanju na prolazno jak i olujni zapadni.

Opasnost od grmljavinskih oluja očekuje se na celoj teritoriji Srbije, a najobilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, na području Kolubarskog okruga, Podrinja, Mačve, Srema, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja, Braničevskog okruga i na jugu Banata.

Po prodoru hladnog fronta, temperatura će u kratkom vremenskom intervalu da bude u padu i za 10 do 15 stepeni. Najobilnije padavine i najveća opasnost od grmljavinskih oluja u Srbiji očekuju se posle 15 časova, pa do nedelje ujutro.

U nedelju će u Srbiji biti umereno do pretežno oblačno i osetno svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 23°C na severu i zaapdu do 29°C na jugu Srbije. I u ponedeljak sveže, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 22 do 26°C. Poboljšanje vremena očekuje se od utorka, a od srede će biti sunčano i ugodno toplo, uz sveža jutra, ali toplije dane.

Kurir.rs/Telegraf