"DRŽAVA SADA NE MOŽE NIKAKO DA GA KAZNI" Advokat o dečaku ubici: On je u zdravstvenoj ustanovi, SVE JE DO PROCENE STRUČNJAKA!

Trećeg maja dogodio se masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je učinio učenik (14) sedmog razreda, ubivši devetoro ljudi i čuvara.

Tog kobnog dana u 8.40 sati sa rancem i dva pištolja ušao je u školu, pucao u radnika obezbeđenja, pa u devojčice koje je zatekao na hodniku, a potom je ušetao na svoj čas istorije i u učionici ubio drugare iz razreda.

Devetoro vršnjaka i radnik obezbeđenja ubio je tog jutra, a ranio njih četvoro.

Gost Pulsa Srbije je advokat Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa porodicu jedne od žrtava dečaka-ubice.

Rekla da je da sada država ne može nikako da kazni dečaka za masakr.

- Da ga kazni ne može nikako! On je samo smešten u zdravstenu ustanovu, a to će trajati dok postoji potreba. To može da traje i zauvek, zavisi od procene stručnjaka.

