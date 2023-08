FONDACIJA MOZZART ŠIRI SVOJ POGLED SRCEM: Pomoć stigla zdravstvu, kulturi, ekološkim i humanitarnim udruženjima, mladim talentima…

Humanost je dobila još jednu adresu – Fondaciju Mozzart koja je sa radom krenula početkom godine, nastavljajući tradiciju društveno odgovornog rada po kojem je kompanija Mozzart poznata već duže od dve decenije. Samo u prvoj polovini 2023. godine, brojne donacije stigle su od juga do severa naše zemlje. Novo sanitetsko vozilo sada na vreme stiže do svakog od 86 sela u opštini Knjaževac, prevremeno rođene bebe u Paraćinu i Prokuplju zbrinjavaju se u novim inkubatorima, medicinska i računarska oprema stigle su na adrese Opšte bolnice u Subotici i Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, a mališani sa teškim opekotinama iz celog regiona leče se uz pomoć revolucionarnog sistema za transplantaciju kože koji je Fondacija Mozzart donirala Inisitutu za majku i dete. Revolucionarna rukavica za slepe, multifunkcionalno pomagalo jedinstveno na celom svetu, stigla je do svojih prvih korisnika zahvaljujući Fondaciji Mozzart koja je, u saradnji sa Savezom slepih Srbije, ovaj uređaj učinila dostupnim za 50 slepih i slabovidih osoba u našoj zemlji. Prva Mozzart EKO teretana napravljena od drveta izvučenog iz reke otvorena je na Zlatiboru a Potpećko jezeo više nije plutajuća deponija zahvaljujući saradnji sa ekološkim udruženjem “Jastreb” iz Priboja. Organizovane su brojne sportske manifestacije, mališani besplatno trenirali na kampu Akademije Rebrača na Zlatiboru, dok će porodica Rajković iz Surčina dobiti novi dom zahvaljujući humanitarnoj utakmici sa poznatima Mozzart Koš za sreću.

ZDRAVSTVO

Fondacija Mozzart potpisala je protokol o saradnji sa Ministarstvom zdravlja i od tada su realizovane brojne donacije zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Velika akcija započeta je opremanjem Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu računarskom opremom, a zatim je Odeljenje za neonatologiju Opšte bolnice u Subotici dobilo je medicinsku opremu koja im je olakšala rad i brigu o novim životima.

Studentskoj poliklinici u Beogradu doniran je EKG uređaj, a na adrese porodilišta Opšte bolnice u Paraćinu i Prokuplju stigli su novi inkubatori. Klinika za dečiju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ dobila je revolucionarni sistem za transplantaciju kože koji značajno olakšava lečenje dece sa teškim opekotinama.

EKOLOGIJA

Fondacija Mozzart otvorila je svoju prvu EKO teretanu na Zlatiboru. Zelene površine pored pešačke staze koja vodi do spomenika sada krase jedinstvene multifunkcionalnih sprave za vežbanje, napravljene od drveta izvučenog iz reke. Inovativni ekološki projekat započet je u aprilu kada je iz Save izvađena velika količina drveta koje je potom sušeno, polumašinski obrađeno i iskorišćeno za izradu prve potpuno ekološke zone za rekreaciju na svežem planinskom vazduhu. EKO teretanu svečano su otvorili predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, upravitelj Fondacije Mozzart Borjan Popović, profesor fizičkog vaspitanja i idejni tvorac ovog projekta Marko Ćirić i poznata odbojkašica Milena Rašić.

Spajajući ljubav prema sportu i ekologiji Fondacija Mozzart podržala je Invictus challenge OCR trke. Osim nadmetanja na stazi, ekološka tradicija nastavljena je i ove godine. U saradnji sa prijateljima iz humanitarno ekološke organizacije „Čepom do osmeha“, članovi Mozzartovog tima „Nepobedivi“ su na Petrovaradinu napravili jedinstevni mozaik od čepova koji su potom poslati na reciklažu, dok su se na Štrandu sakupljale majice za reciklažu.

Podrška je stigla i tokom velike akcije čišćenja Potpećkog jezera u saradnji sa ekološkim udruženjem „Jastreb“ iz Priboja. Tokom više akcija čišćenja izvučeno je više od 20.000 kubika otpada. Kao svojevrstan nastavak ove akcije, podržana je tradicionalna Limska regatu koja je ove godine održana pod nazivom Mozzart EKO regata, po prvi put sa imenom neke kompanije u svom zvaničnom nazivu.

SPORT

U okviru čuvene akcije "Sto terena za jednu igru" otvoren je 96. obnovljeni teren, posvećen Marku Kešelju u dvorištu Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Održana je i humanitarna utakmica "Mozzart Fondacija Koš za sreću" koja je i ove godine okupila veliki broj poznatih ličnosti i publike koji su igrali za isti cilj – novi dom porodice Rajković. U Kragujevcu je Fondacija Mozzart organizovala još jedan Mozzart dijabetes kup koji je okupio veliki broj takmičara i posetilaca koji su obavili besplatne zdravstvene preglede.

Održana su finala SportMe lige u amaterskom fudbalu, Mozzart košarkaške lige i Ragbi kupa dok su u okviru Mozzart Bet Superlige fudbaleri demonstrirali humanost u saradnji sa Mozzartom. Nagrađivani su igrači kola i meseca koji su potom novac donirali u humanitarne svrhe. Tokom ove godine nisu zaboravljeni ni najamlađi, pa je u saradnji sa Akademijom Rebrača organizovan otvoreni čas košarke na kojem je Fondacija Mozzart najbolje nagradila stipendijama za kamp na Zlatiboru.

STRUJU ŠTEDI DA HUMANOST VIŠE VREDI

U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Fondacija Mozzart je organizovala jedinstveno nagradno takmičenje "Struju štedi da humanost više vredi”. Najviše sreće u borbi za glavnu nagradu FIAT 500 hibrid imala je Jela Čabrilo iz Vajske kojoj je ključeve uručila ministarka Dubravka Đedović. Posebnu vrednost ovoj akciji dao je i humanitarni karakter posredstvom kojeg je prikupljeno oko tri miliona dinara za izgradnju solarne elektrane u jednoj školi u Srbiji.

KULTURA

Fondacija Mozzart je pokrenula veliki muzički humanitarni karavan u okviru kojeg će tokom godine biti održano 12 koncerata pijaniste Stefana Đokovića u gradovima širom Srbije. Na svoj let Mozzart muzički karavan krenu je sa Kolarca, stigao do Loznice, Niša, Valjeva, Kragujevca i Požarevca, a sav prihod je od kupovine karata namenjen ustanovama kulture u kojima se koncerti održavaju.

Fondacija Mozzart je podržala i ovogodišnji FEST, kao i manifestaciju Jazz in the garden, a nastavljena je i saradnja sa Beogradskim dramskim pozorištem sa kojim je ranije potpisan protokol o saradnji.

RUKAVICA ZA SLEPE

Revolucionarna rukavica za slepe, multifunkcionalno pomagalo jedinstveno na celom svetu, stigla je do svojih prvih korisnika zahvaljujući Fondaciji Mozzart koja je, u saradnji sa Savezom slepih Srbije, ovaj uređaj učinila dostupnim za 50 slepih i slabovidih osoba u našoj zemlji. Rukavica koju su osmislili mladi inovatori iz „Anoris tehnolodži“prepoznaje boje, novčanice i predmete na određenoj udaljenosti, a pruža i mogućnost osobi koja je nosi da pošalje lokaciju u slučaju da zaluta. Minimalističkog je dizajna, napravljena od kvalitetnog materijala, ima baterije, integrisan zvučnik i punjiva je.

PODRŠKA UDRUŽENJIMA

Humanost nije izostala ni na sportskim događajima pa je Fondacija Mozzart na utakmicama KK Partizan Mozzart Bet u okviru Evrolige donirala gotovo 30.000 evra za lečenje dece, pomoć udruženjima i opremanje zdravstvenih ustanova kroz šutiranje humanitarnih trojki. Mališanima iz Doma za porodični smeštaj i usvojenje u Miloševcu donirani su uskršnji paketići, u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Pomoć je stigla i na adresu Banke hrane Vojvodine, Fondacije Budi human i udruženju Budimo zajedno. Nastavljena je i saradnja sa kafićem Zvuci srca koji svakog poslednjeg petka u mesecu posećuju Mozzartovu centralu.

RODNA RAVNOPRAVNOST

Početkom godine nastavljena je akcija ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja u okviru koje su štićenicama Sigurnih kuća u Beogradu, Pančevu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Vranju poklonjeni onlajn umetnički kursevi. Fondacija Mozzart žrtve nasilja nije zaboravila ni na Međunarodni dan žena kada su na adrese Sigurnih kuća u Beogradu, Pančevu, Vranju, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu stigli vredni pokloni - nameštaj, bela tehnika, mali kućni aparati, šerpe, escajg, tanjiri i kozmetički paketi.

OBRAZOVANJE I TALENTI

Fondacija Mozzart je nastavila sa programom podrške mladim talentima. Pomoć je stigla za trinaestogodišnjeg tekvondistu Nikolu Kiša koji je ukazano poverenje opravdao kada je njegov tim nedavno osvojio titulu najboljeg muškog kadetskog tima u Srbiji, kao i za teniserku Petru Drezgić. Započet je još jedan ciklus projekta Univerzum u okviru kojeg su mladi starapi dobili priliku da usavrše svoje ideje.

MOZZART U SVETU

Iako na tržištu Kenije posluje tek nešto duže od pet godina, društveno odgovornim radom i snažnom podrškom zdravstvenom sistemu kompanija Mozzart već je ostavila dubok trag u ovoj afričkoj zemlji. Inkubatori, sterilizatori, kreveti, ekrani za praćenje stanja pacijenata, boce za kiseonik samo su deo opreme koju je Mozzart donirao bolnicama u Najrobiju i okolini. Osim vrednih donacija bolnicama, kompanija Mozzart svoj trag širom Kenije ispisuje akcijom „Sto bunara za naše zajednice“ u okviru koje je do sada pijaću vodu dobilo 13 okruga.

NAGRADE I PRIZNANJA

U okviru tradicionalne akcije Najplemenitiji podvig, koji Večernje novosti organizuju već 60. godina uzastopno, po prvi put su za humanost nagrađene i izabrane kompanije, a ne samo pojedinci. Kompanija Mozzart je dobila plaketu za dugogodišnji humanitarni rad. Priznanje je stiglo i od Diplomacy&Commerce a Mozzart je dobio nagradu za doprinos razvoju civilnog društva za akciju „Sto bunara za naše zajednice“ u Keniji. Poslednje u nizu priznanja Mozzartu je stiglo od Vojske Srbije u vidu plakete za dugogodišnju podršku vojnom sportu.

