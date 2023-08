OVI LJUDI SU ZASLUŽNI ZA BOLJU POZICIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU NA ŠANGAJSKOJ LISTI: Među 10 su najviše citiranih autora u svetu!

Univerzitet u Beogradu ove godine plasirao se između 301. i 400. mesta na Šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta, što je znatno bolja pozicija u odnosu na prošlu godinu, kada je naš univerzitet bio u grupi od 401. do 500. mesta.

Univerzitet u Beogradu ujedno je i najbolje rangirani nacionalni univerzitet na Zapadnom Balkanu, saopšteno je iz BU. Prof. Branislav Boričić, prorektor za nauku BU, rekao je da biti među prvih 500 znači biti među četiri odsto univerziteta na svetu, ali da je teško očekivati da ćemo u narednim godinama ponovo imati neke zvezde koje će Univerzitet u Beogradu dovesti tako visoko na listi.

Najcitiraniji

- Posle prošlogodišnjeg pada jedno smo svi naučili, a to je ime matematičara Stojana Radenovića, našeg profesora, koji je bio jedan od najcitiranijih u svetu. Njegovim odlaskom u penziju je zapravo BU doživeo taj pad. Pored njega, prof. Zoran Kadelburg jedne godine je doprineo da opet zasijamo i uđemo među čak 300 najboljih univerziteta sveta.

foto: Zorana Jevtić

Ove godine su kolege Petar Seferović iz polja medicinskih nauka i kolega Dragan Pamučar iz polja tehničko-tehnoloških nauka - zahvaljujući tome što su u prošloj godini bili među deset najviše citiranih autora u svojim oblastima, a to se posebno vrednuje u rangiranju univerziteta na Šangajskoj listi - doprineli tom našem skoku - rekao je Boričić za RTS i ukazao da stabilno mesto Univerziteta među prvih 500 obezbeđuje produkcija oko 5.000 zaposlenih profesora i naučnih istraživača na Univerzitetu Beograd:

- Plasman univerziteta, osim objavljivanja naučnih radova, podiglo bi i to ako bi se desilo da neki naš profesor dobije Nobelovu nagradu ili Fildsovu medalju. Ako bi on posle toga ostao da radi kod nas, to bi Univerzitetu u Beogradu trajno osiguralo plasman među prvih 300 ili 200 univerziteta. Takođe, poput ovih sada situacija, kada neko bude među deset najviše citiranih naučnika, to takođe donosi neke poene, ali je teško izdržati taj tempo, da vi budete stalno u vrhu citiranosti.

Biografija

Inače, i prošle godine se na listi najcitiranijih naučnika iz oblasti medicine našao akademik, kardiolog dr Petar Seferović, profesor na Medicinskom fakultetu i redovni član Odeljenja medicinskih nauka SANU od 8. novembra 2018. godine. Što se tiče dr Zorana Kadelburga, on je redovni profesor na Katedri za realnu i funkcionalnu analizu, dok je Dragan Pamučar vanredni profesor na Katedri za operaciona istraživanja i statistiku na Fakultetu organizacionih nauka.

Kurir.rs