KAD SAM IZGUBILA SVAKU NADU, DOBILA SAM OVO! KAO DA SAM DOBILA BINGO: Vesnu je u kolima Hitne pomoći zatekao jedan poziv

- Kao da sam dobila bingo! Neverovatno! Skoro pet godina sam bila na dijalizi i izgubila sam svaku nadu. Uopšte nisam očekivala poziv, a onda je telefon zazvonio dok sam bila u kolima Hitne pomoći! I evo me, s novim bubregom i novim životom, sutra ću verovatno i kući - sa osmehom je juče za Kurir ispričala Vesna Papić iz Beograda, koju smo obišli na Vojnomedicinskoj akademiji, gde joj je 31. jula urađena transplantacija bubrega.

Vesna je peti pacijent kome je na VMA izvedena kadaverična transplantacija bubrega od početka godine, tj. presađen joj je organ od preminulog donora. Sudbina je htela da za jedan od dva bubrega pacijenta koji je bio moždano mrtav i umro u UKC Vojvodine 30. jula nije postojao odgovarajući primalac s teritorije Vojvodine i da je iz Novog Sada usledi poziv na VMA: "Imamo jedan bubreg za vas."

Vesna Papić foto: Nenad Kostić

- Prethodni dan sam stigla iz banje, malo sam bila na odmoru. Otišla sam pre podne na dijalizu i baš kad me je Hitna vraćala kući, dobila sam poziv da dođem na VMA. Nisam mogla da verujem! Kad sam stigla na VMA, bilo je još kandidata za taj bubreg, ali valjda su moji rezultati bili odgovarajući. I evo me, još ne verujem da imam novi život - kaže nam Vesna, koja sada opušteno rešava ukrštenice u bolničkoj postelji.

Po zanimanju medicinska sestra, vrlo je svesna koliko je važno donorstvo organa i koliki je to problem u Srbiji. Upravo zato je stala pred naš foto-aparat - da ljudi vide da nečije "da" u najtežem trenutku, kad gubi blisku osobu, znači i novi život - spasavanje nekoliko života.

- Doniranje organa je vrlo bitno. Dijaliza je čisto preživljavanje. Ovo sada je nešto sasvim drugo - ističe Vesna, koja je zahvalna i porodici donora i svima na VMA.

U centru za transplantaciju VMA, kroz koji nas provodi urolog potpukovnik dr Mirko Jovanović, načelnik Centra i čovek koji radi transplantacije bubrega, nalazi se i dete - tinejdžer od 17 godina, i jedan muškarac. Ta dva života su spasena zahvaljujući humanosti jedne porodice čiji je član preminuo 28. jula u UKC Kragujevac. Već dan kasnije dve transplantacije bubrega obavljene su na VMA. I srce je presađeno u UKC Srbije.

TRANSPLANTACIJE U VMA - 1971. prve rožnjače, do sada urađene 202 - 1972. prve transplantacije matičnih ćelija, do sada više od 1.600 - 1996. prve transplantacije bubrega, do sada urađeno 497 srodnih i kadaveričnih transplantacija - 2005. prve transplantacije jetre, do sada urađene 42

Procedura za transplantaciju se pokreće tek kad se ustanovi moždana smrt, kad nadležna komisija to utvrdi po protokolu.

- Do trenutka utvrđivanja moždane smrti osoba se leči na najbolji mogući način i pruža joj se sva pomoć da bude izlečena. Ali ako to ne uspe, pokrećemo proceduru transplantacije po proglašenju te osobe mrtvom i uz saglasnost porodice - naglašava dr Jovanović i dodaje da za transplantaciju bubrega od ekplantacije - uzimanja organa od donora - do presađivanja može da prođe najviše 36 sati, koliko bubreg može da stoji u zamrzivaču, dok je rok za jetru svega pet sati.

potpukovnik dr Mirko Jovanović foto: Nenad Kostić

Za svakog pacijenta na dijalizi i onoga koji čeka transplantaciju bubrega, navodi dr Jovanović, važno je da što pre dobije organ.

- Dijaliza je značajana terapijska procedura, ali dugoročno daje komplikacije - gubitak vida, mišićne mase, remeti metabolički proces, iscrpljuje organizam, dolazi do poremećaja koagulacije i krvarenja, vaskularne komplikacije zbog formiranja dijaliznog puta. Kod nekih pacijenata čak je i nemoguća dalja dijaliza jer se više ne može napraviti vaskularni put za nju - ističe dr Jovanović i dodaje da nakon transplantacije ta osoba može da obavlja sve redovne aktivnosti koje ne može s dijalizom, jer je vezana za mesta boravka i tri-četiri puta nedeljno ide na dijalizu od po četiri sata.

foto: Nenad Kostić

Uz to, program dijalize je mnogo skuplji za sistem od same transplantacije.

- Najvažnije je da se, kad budete obavešteni da postoji adekvatan donor organa, odmah pokrene procedura odabira primaoca. Ona je ustaljena, sa određenim protokolom, ali zahteva vreme. Potrebno je da se zna krvna grupa donora, kao i virusološki i imunološki status, i tada već počinje odabir primaoca. Na listama odmah možemo da vidimo koji je adekvatan, ali i kod njega moraju da se urade dodatne analize. Zato pozivamo što veći broj dostupnih primalaca na listi i na osnovu analiza određujemo ko je najpodesniji za dati organ - naglašava dr Jovanović.

TRANSPLANTACIJE U VMA U 2023. 9 kadaveričnih tranplantacija ukupno (pet bubrega i četiri jetre) 10 živih, srodnih transplantacija bubrega 33 transplantacije matičnih ćelija (sedam alogenih i 26 autologih)

Nije teško, kaže, naći adekvatnog primaoca organa, lista se ažurira na nedeljnom nivou, ali teško je naći donora, odnosno organ.

foto: Nenad Kostić

- Moramo edukovati celu populaciju, da ljudi shvate koliki je značaj transplantacije za pacijenta koji nema drugi izbor lečenja, da ona spasava ili produžava život. Ljudi treba da znaju da je darivanje organa human gest i uzvišen čin. Jeste u tom trenutku teško porodici preminulog, po zakonu mora da da saglasnost za uzimanje organa preminulog člana. Ali taj uzvišen čin je vrlo vredan za jednog ili više primaoca, budući da mogu da se transplantiraju bubrezi, srce, jetra, pluća, pankreas, rožnjače - objašnjava dr Jovanović i dodaje da je u planu da i Srbija počne transplantacije pluća i pankreasa.

