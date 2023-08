"E, ZBOG OVOGA SIGURNO IDEM U PAKAO" Advokat Toma Fila progovorio da li je DRŽAVA LIKVIDIRALA ARKANA! Otkrio ko mu je presudio

Toma Fila, jedan od čuvenih advokata na našim prostorima, u svom eksluzivnom intervjuu govorio je o mnogim stvarima koje intrigiraju javnost.

O tome šta je šta je obaveštajna služba naredila Jovanki Broz u slučaju atentata na Tita, da li je država likvidirala Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega za Zorana Đinđića kaže da je "ubijen na vreme", a dotakao se i Slobodana Miloševića.

Fila tvrdi da će zbog određenih stvari sigurno ići u pakao ali i da se nada da će mu Bog uslišti jednu molbu.

"Svako od nas će imati u svom životu i dobre stvari i loše stvari koje uradi. Jednom sam razgovarao sa nekadašnjim patrijarhom Irinejom. Rekao sam mu da ću sigurno ići u pakao jer svi advokati idu tamo, a i društvo će mi biti u paklu. Jedino što vas molim, ako odete tamo pre mene, da zamolite Boga da mi smanji temperaturu. Ne volim mnogo vrućinu. Patrijarh se nasmejao. E sad zašto vam ovo pričam. Pričam vam jer svako od nas ima dobra i loša dela tokom života. Učestvovao sam u svim ratovima od 1991. Bio, gledao, o mnogo čemu nisam progovorio i zato ću završiti u paklu. E sad, da li će ova dobra dela uticati na to da mi se smanji temperatura, videćemo", rekao je Fila.

foto: Zorana Jevtić

Jovanka je u tašni nosila mali pištolj, bila je dragoceni svedok

Govoreći o saradnji sa Jovankom Broz, Fila kaže da je dosta razgovarao sa njom ističući da je ona bila pre svega dragocena kao svedok onoga što je Tito radio.

"Zbog toga je Jovanka bila dragocena, a ne zbog onoga što su smatrali Stane Dolanc i ova banda, kako ih je ona zvala. Oni su koristili nju tvrdeći da je ona imala političke ambicije. I pošto se družila sa ženama državnicima koje su nasledile očeve i muževe, oni su smatrali da je ona htela da bude Tito umesto Tita. Onaj ko je nju video i ko je sa njom razgovarao shvatio je da ona nije imala takve ambicije niti je za to bila sposobna. Jovanka je bila polupismena žena, koja je privatnim školama nešto završila."

Zašto je onda država, kada je cela garnitura koja je bila oko Tita otišla, i dalje okretala leđa Jovanki?

"Posle toga je bilo antikomunističko raspoloženje pa je ona bila neželjeni svedok svega toga. I onda kao što to bude, na mrtvog vuka i zec diže onu stvar. Ona je bila poslednja odbrana Tita. Imala je zadatak, naređenje, da ga ako zatreba zaštiti svojim telom u slučaju atentata. Obaveštajna služba joj je dala to naređenje. U tašnici je imala jedan mali pištolj. To je onaj za likvidacije. Ona je bila žrtva na kraju života. Tito je ostario, nije imao onu raniju snagu. Jedini kontakt Tita koji ovi oko njega nisu mogli da kontrolišu a gde je on mogao da dobije neke informacije je bila Jovanka. E onda su počele dezinformacije – da ga je tukla, da mu nije davala lekove, da ga je maltretirala, da mu nije davala da jede. Budalaština. I počev od Dolanca do Ljubičića su ubedili Tita da se Jovanka skloni. Broz je već bio ostareo, bojao se za život i nije imao odlučnost kakvu je imao Staljin na primer, pa da se izbori da on njih očisti. I sklonili su je. Nikada više nije videla Tita."

foto: Zorana Jevtić

Prisetio se i neverovatnih priča koje mu je ispričala Titova udovica.

"Dođu kod Sadata (bivšeg predsednika Egipta). Sadat izvrši državni udar ali ne zna šta će sa ljudima oko sebe. Tito mu objasni potom neke stvari i odjednom nema Sadatovih saradnika. Svi pobijeni. Onda kad su bili kod Nehrua – on ih vodi u lov. Spavaju u šatorima. Kaže Jovanka – ležimo Tito i ja u šatoru, ja se probudim i vidim ogromnu zmiju kako prelazi preko mene, prelazi preko Tita. Ako reagujem, ubiće nas. Bila je dugačka 7-8 metara. Srećom samo je prešla preko nas i napustila šator."

Fila je bio prijatelj i sa Arkanom: Tražio da zatvorim prozor da ga neko ne rokne "Arkan je sedeo ovde gde vi sedite. Samo je tražio da zatvorim prozor da ga neko ne rokne. Ja sam mu smislio naziv strannke – Stranka srpskog jedinstva. Evo pitajte Cecu i Palmu", kaže on. Za Arkana se pisalo svašta – od toga da je bio najveći patriota, do toga da je najveći zločinac. "On je patriotski sve krenuo ali njegove veze sa Jovicom Stanišićem i DB-om nikada nisu prestajale. DB mu je davala pare. Imao je tu svoju vojsku. Arkan se previše mešao, pa je krenuo reket, pa je počeo da petlja sa bankama. Sve da bi došao do para. Trebalo je izdržavati tu vojsku." Da li mu je na kraju država okrenula leđa i da je zato ubijen? "Ne. Ubili su ga ovi koji nisu hteli više da ga trpe. I onda su ga roknuli."

Jedna od kruna njegove advokatske karijere bilo je i zastupanje Slobodana Miloševića. I dalje tvrdi da je DOS prodao Miloševića.

"Miloševića su prodali. Ja to sve vreme pričam. I Begović je to potvrdio. Nebojša Čović mi je rekao kako sam izlapeo, ma reko pusti ti nisam ja izlapeo, prodali ste Miloševića. Pa znaš, reče, 700 miliona. Ma, nisam ja rekao koliko. Isusa je Juda prodao za 30 srebrnjaka. Prodali ste čoveka, kako vas nije sramota. Odveli ste ga na Vidovdan, na najsvetiji praznik. Koštunica je odigrao sramnu ulogu kod izručenja Miloševića. General Pavković je, kada je helikopter poleteo za Tuzlu sa Miloševićem, zvao Koštunicu da bi tražio dozvolu da digne dva miga i da prisili helikopter da sleti. Koštunica nije imao vremena da mu se javi. Koštunica je to mogao da spreči. Da je to hteo", rekao je Fila.

foto: Kurir televizija

Ima li misterije oko Miloševićeve smrti?

Fila tvrdi da nema.

"Momir Bulatović je trebalo da svedoči u ponedeljak i u subotu je pričao sa Miloševićem. Došao je kod njega u zatvor da popričaju kako će i šta će. Sloba mu je rekao da ode da priča sa advokatima, jer bi da legne i da se naspava. Rekao mu je da je umoran. Legao je i nije se probudio. Sloba nije imao šećer kao što su pričali. Imao je anginu pektoris. Od nje se ne umire ako živiš u dobrim uslovima. Međutim, preko puta njegove ćelije su mu dali još jednu ćeliju na raspolaganje gde je on držao svoja dokumenta. Inače Sloba i ja smo isto godište, razlika 20 dana. To je jednom Mira Marković rekla – da sam znala da je lav u horoskopu nikad ga ne bih uzela za advokata. Elem, u toj ćeliji gde su mu stajali papiri. Gomile papira.

Ti materijali koje je dobijao su bili prašnjavi i nikakvi. On je bio stalno u toj prašini a oni su ga zatrpavali materijalima. Bio je iscrpljen, zato ga je srce izdalo. On i ja smo se razišli jer sam mu ja govorio da ne treba da se brani. Prvi dan u sudnici me je poslušao. Okrenuo je leđa i otišao. Tužilaštvo je bilo očajno jer ne znaju šta da rade. I onda mu je valjda Mira rekla da treba ipak da se brani. Kada je odlučio da se brani u tužilaštvu je bio koktel, bili su presrećni što je ušao u sudnicu jer mu se sudbina znala", rekao je Fila.

Još jedan slučaj često intrigira javnost a to je ubistvo premijera Zorana Đinđića.

Fila kaže da je pravno gledano taj slučaj završen. Ponavlja da su mu nudili da brani Zvezdana Jovanovića.

"Rekao sam da mogu da ga branim ako prizna. Ali da kaže da ga je ubio iz ideoloških razloga. I tako nećeš biti kriminalac. A završio je na kraju kao kriminalac. I to su mi u javnosti zamerili. Tada sam rekao da bih ga branio isto kao što bih branio Gavrila Principa. I to su mi zamerili. Zvezdan nije na to pristao, Legija mu je rekao da sve negira. Đinđić je ubijen na vreme, da bi bio kao heroj. Verujte da je još tri četiri godine proživeo njega bi pljuvali sve redom. Isto kao što su Miloševića. Milion i nešto ljudi je izašlo na Ušće i ti isti ljudi su posle šest meseci tražili njegovu kožu. Narod je posebna priča", rekao je Fila.

Kurir.rs/MONDO