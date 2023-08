ŠKOLA I FRIZERI SE UJEDINILI: Deca nisu motivisana novim sistemom, TRAŽE DA SE VRATE NOVI SMEROVI

Škola za negu lepote i najeminentniji frizeri sastali su se kako bi razmenili mišljenja i iskustva i došli do rešenja - kako da se u obrazovni program vrate zanimanja koja učenici žele.

- Po novoj reformi koja je bila pre 3 godine uveli su nam samo frizer. Međutim, upravo na inicijativu ovih ljudi koji su danas došli kod nas u školu, mi ćemo pokrenuti da se ponovo vrati muški i ženski frizer, jer oni smatraju da je tendencija pogotovo kod muških frizera zadnjih godina da se veliki broj berbernica i salona za muške frizure otvaraju u Beogradu - rekao je Mesud Čustović, direktor Škole za negu lepote.

foto: Kurir Televizija

- Deca koja žele da budu samo muški ili samo ženski frizer nisu zainteresovani za taj drugi smer. Napravili smo problem, jer generalno idu da bi išli u školu. Molimo, apelujemo ko god da je za to zadužen da kao nekada jer su mnogo veći rezultati da vrate smerove. Apelujemo na sve kolege, buduće kolege da se zainetersuju, a mi smo tu da im damo motivaciju, podršku da jednoga dana budu bar a bar s nama, ako ne i bolji od nas - rekli su frizeri.

foto: Kurir Televizija

Osluškujući svoje đake, Kristina Kuzmanović Glišić je pokrenula inicijativu da se vrate stari odvojeni smerovi.

- Ovaj smer nije ni trebalo da bude ovakav kakav jeste. Nama je to Ministarstvo naložilo, mi smo odmah znali da to nije dobro, ali se to sada i u praksi pokazalo. Negde smo dobili Ministarstva za unapređivanje obrazovanja i onda smo krenuli u celu proceduru. Problem je što je nama Evropska unija nalagala ta neka pravila. Mi nemamo ništa protiv Evropske unije, ali mi smo zemlja Srbija koja može da ima i paket EU i da mi našu decu školujemo na njima prihvatljiv način - rekla je Glišić.

foto: Kurir Televizija

Frizerski esnaf i škola su ujedinjeni - samo kontinuirana edukacija može iznedriti nove generacije bolje od prethodnih. Manjak motivacije kod dece doveo je do toga da vrlo mali procenat svršenih učenika ove škole ostane u profesiji.

03:05 ŠKOLA I FRIZERI SE UJEDINILI: Deca nisu motivisana novim sistemom, TRAŽE DA SE VRATE NOVI SMEROVI

Frizeri ističu i da su veliki neprijatelji ovoj profesiji društvene mreže koje osim mnoštva korisnih informacija i poziva za edukaciju pružaju mladima i lažni osećaj da se taj zanat može naučiti bez mnogo truda.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:29 MARIO IZ NOVOG SADA NAPRAVIO NAJVEĆU FRIZURU NA SVETU! Umetničko delo visoko 4 metra i teško 14 kilograma!