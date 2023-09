POTROŠAČI UŠLI U RAT SA TRGOVCIMA: Ovo što rade je šokiralo Beograđane! Čist beobrazluk, GORE JE OD KRAĐE!

Radnici zaposleni u velikim marketima se žale da pojedini potrošači nakon kupovine odvezu trgovačka kolica iz radnje i ne vrate ih više.

Naime, prilikom kupovine možemo da vidimo svakojake prizore iz prodavnica, ali i da čujemo razne priče i primedbe kako radnika iz marketa tako i kupaca.

Ovoga puta prilikom nedeljne kupovine u jednom većem marketu na Banjici Beograđanka je čula žalbe jedne radnice iz marketa na pojedine potrošače koje su je šokirale.

- Zatekla sam ženu kako gura kutuje kroz radnju. Ono jeste bilo preteško, a i videlo se da se ona muči sa tim. Jedan čovek je pitao zašto to tako gura što ne stavi lepo u kolica i da preveze na šta je odsečno odgovorila da ne može jer kupci odvezu kolica iz radnje i često ih ne vrate ili i ako ih dovezu ostave ih ispred marketa. Dešava se da neko uzme kolica kako bi prevezao robu do automobila, ali ne mogu da shvatim one koji uzimaju kolica kako bi dve tri ulice odakle odvezli ono što su kupili kući i što je najgore i ne vrate ih - priča nam Beograđanka i dodaje:

foto: Petar Aleksić

- Jednom sam zatekla čoveka kako niz ulicu gura puna kolica iz marketa. Ne znam da li ih je posle uopšte vratio... Drugi put vidim ženu kako odvozi kolica do auta, ostavlja sve što je kupila u autu, ali kolica ostavlja pored ulice i ne vraća ih u radnju. Ono je stvarno bezobrazluk, zašto to rade, sve u svemu ovo je gore od krađe.

Beograđanka kaže i da radnici zbog toga imaju velikih problema.

- Žena mora da gura kutije umesto da ih preveze. Oni nisu dužni da izlaze napolje i na ulici jure kolica koje je neko uzeo i nije vratio. Kako ljudi mogu biti tako nevaspitani i da ne misle na druge. Gde se izgubila empatija i sve vrednosti koje smo nekada imali - predočila je ova Beograđanka problem sa kojim se suočava sve više trgovaca čije se radnje nalaze pored stambenih zgrada.

Kurir.rs