RHMZ UPOZORAVA NA INTENZIVNE PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM: Očekuje se velika količina padavina! Ovim delovima Srbije preti nevreme

U Srbiji će danas biti vetrovito i svežije, a maksimalna dnevna temperatura biće od 19 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Vojvodini će biti suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji južnije od Save i Dunava mestimično mogu biti i obilniji.

Duvaće umeren i jak, severni i severoistočni vetar, posle podne na severu Vojvodine kratkotrajno i olujni. Najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.

U Beogradu će biti vetrovito i svežije, tokom dana promenljivo oblačno, posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura biće oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Upozorenje na intenzivne pljuskove sa grmljavinom

"Intenzivni plјuskovi i grmlјavine očekuju se lokalno danas tokom dana u predelima južno od Save i Dunava, uslovlјavajući količine padavina od 20 do 50 mm, ponegde i više", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas, zbog kiše i grmljavine, upaljeni narandžasti i žuti meteo alarm. Narandžasti meteo alarm na snazi je zbog kiše u jugozapadnoj Srbiji kao i na prostoru KiM, dok je žuto upozorenje na kišu i grmljavinu upaljeno u Šumadiji, Pomoravlju, zapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Vreme narednih dana

U utorak duži sunčani periodi uz razvoj oblačnosti u centralnim i južnim krajevima sa prijatnim dnevnim temperaturama, malo iznad 25°C. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 15°C, maksimalna od 25°C do 27°C. Uveče suvo, osim na jugozapadu Srbije gde se očekuje povremena kiša. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

Od srede do nedelje toplije ali bez velike vrućine. U centralnim i južnim krajevima uz slab do umeren razvoj oblaka sa sunčanim intervalima tokom dana, a na severu pretežno sunčano.

