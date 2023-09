OGLASILA SE PROFESORKA IZ TRSTENIKA: Kako niko neće da me primi posle svega? Evo šta je rekla za đake koji su je MALTRETIRALI

Profesorka engleskog jezika Marija Stevanović, koju je cela Srbija upoznala prošle godine nakon što je doživela nasilje od strane trojice učenika na času u Tehničkoj školi u Trsteniku, kada su joj izmakli stolicu i sve snimili telefonom, sada ima samo pet odsto fonda u toj školi, a prošle školske godine imala je fond 45 posto. Ostatak fonda časova obavljaće u dve druge osnovne škole.

Marija Stevanović, profesorka engleskog jezika iz Trstenika javila se putem vajbera za gledaoce Kurir televizije.

Ona je ispričala da nije ni sanjala da će sa normalnog fonda časova pasti na 5 odsto.

- Kada sam počela da radim znala sam da ću ostati u nekom procentu višak, jer je smanjen broj dece. Ne bih ni ovo dobila da MInistarstvo nije odobrilo ovo odeljenje koje je upisalo decu sa posebnim potrebama. Nije bilo ništa nepoznato, ali meni je i do danas čudno, da nema direktora koji su otvoreni da me prime, posle svega ovog što se desilo. U Tehničkoj školi 5 odsto i razredno starešinstvo, konkurisala sam u jednoj školi oni su mi negativno odgovorili. Moja žalba nije urodila plodom, čekam dalje da vidim šta se dešava i sutra ću da vidim šta mogu još da nađem... - rekla je Stevanović.

Ona je istakla da traži, pita, ali da za sada nema posla, pa se osvrnula na presudu i dešavanja zbog kojih je i dospela u žižu javnosti.

- Kada je reč o presudi za dečake, oni su uložili žalbu na već najblažu kaznu koju su dobili... Nadam se da će biti odbijena. Ovaj koji je snimao, on je priznao krivicu i dobio je pojačani vaspitni nadzor. Ova dvojica koja su maloletna i koja su bila na Višem sudu u Kruševcu, oni su se žalili na izrečenu meru, koja je zapravo simbolična kazna. Želim da se to završi i ako mogu da počnem da živim normalni život. Sticajem okolnosti bila sam medijski izbačena iako to nisam htela - rekla je Stevnović.

Poručila je svima koji preživljavaju sličnu borbu da ne ćute da se zauzmu za sebe i da će se, uz pomoć dobrih ljudi, uvek naći rešenje.

